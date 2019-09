Sénégal: Sédhiou / Les communautés de Niagha marchent contre le vol de bétail - L'équité, la justice sociale et le retour des militaires exigés !

Environ près de trois cent personnes, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, ont marché hier, dimanche 22 septembre, à Niagha, un chef-lieu de commune de l'extrême Sud-est de Sédhiou, frontalier à la Guinée-Bissau, pour dénoncer les cas récurrents de vols de bétail avec usage d'arme à feu. Dans leur document cadre, les manifestants exigent le retour des cantonnements militaires mais aussi l'acquisition des services sociaux de base comme le courant électrique et les pistes de production. Ils martèlent être des Sénégalais à part entière et non entièrement à part !

Excédées par les nombreux cas de vols de bétail, avec usage d'arme à feu, les populations et autres organisations constituées de jeunesse, de femmes d'éleveurs et de chefs de village de la commune de Niagha ont marché, hier dimanche, pour réclamer plus de sécurité dans cette zone de frontière.

Tombon Baldé, le secrétaire général de la Maison des éleveurs de Niagha a lu le mémorandum en ces termes: «nous alertons les autorités administratives des problèmes d'insécurité que nous vivons au quotidien dans cette zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Nous avons des difficultés liées à la riposte contre les vols massifs de bétail. Ce qui pose un réel problème de garde des animaux dans notre zone. Toutes choses qui ont fini d'appauvrir nos vaillantes populations. Nous invitons l'Etat du Sénégal à trouver très vite une solution idoine à ce problème», dit-il.

Le maire de Niagha, Yoro Mballo lui-même victime de plusieurs attaques armées, a reçu le mémorandum qu'il promet de transmettre à qui de droit. «La population de Niagha, le collectif des chefs de village, le collectif des jeunes et des femmes, des éleveurs et l'ensemble des différents acteurs ont participé à cette marche pacifique. Je promets de transmettre ce mémorandum à qui de droit parce que c'est un fléau qui gangrène notre zone Je devrai même marcher avec vous car, moi, en tant que maire, j'ai plus mal de ce problème», relève-t-il.

Le maire Yoro Mballo exige de l'Etat central des solutions durables, au nom de l'équité territoriale et de la justice sociale. «Nous avons procédé à une analyse de la situation et avons identifié des difficultés qui accentuent notre problème d'insécurité ici. Il s'agit entre autres de l'absence de courant électrique dans tous les villages de la commune de Niagha, de l'absence de piste de production facilitant la mobilité des personnes et des biens surtout des forces d'intervention en cas d'attaque armée. Nous n'avons pas d'eau potable et de bien d'autres commodités».

Et Yoro Mballo de poursuivre: «il faut impérativement le retour des cantonnements militaires pour sécuriser la zone. L'Etat central doit savoir que nous sommes des sénégalais à part entière et non entièrement à part».

A signaler que cette marche est encadrée par les Forces de défense et de sécurité. Des populations des villages voisins de la Guinée-Bissau ont également pris part à cette manifestation qui s'est déroulée sans heurt et dans la discipline.