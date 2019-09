Cote d'Ivoire/Niger: Eliminatoires Chan 2020 - Mauvaise opération des Eléphants à Niamey

Les rencontres-aller du dernier qualificatif se sont disputées le week-end.

Mauvaise opération pour les Eléphants locaux hier à Niamey, en match de qualification pour le Chan 2020. Les hommes de Maxime Gouaméné se sont inclinés (0-2) face au Mena du Niger.

Les buts des Nigériens ont été inscrits en fin de première période et dans les ultimes minutes de la rencontre respectivement par Idrissa Halidou Garba (43e) et Abdoul Aziz (96e) sur pénalty. Malgré la poussée de Bagaté Salif et ses coéquipiers, ils ne parviendront pas à inquiéter le solide bastion défensif du Mena.

Une défaite qui intervient une semaine après la lourde défaite contre le Sénégal (3-0) en match amical, et qui confirme les difficultés de l'équipe sur les plans offensif et défensif. Malgré cette défaite, les Eléphants locaux gardent encore leur chance de qualification pour le Chan 2020.

Le 20 octobre, au match retour, ils devront batailler dur et surtout retrouver leur efficacité pour renverser la vapeur au stade Félix Houphouët Boigny. Mais avant, Maxime Gouaméné et ses joueurs pourront s'aguerrir à travers le tournoi Ufoa à Dakar qui se déroulera du 28 septembre au 13 octobre.

A noter que d'autres rencontres de ces éliminatoires se sont également déroulées ce week-end. La Rd Congo, l'Ouganda et le Burkina Faso ont pris une belle option sur la qualification en allant s'imposer à l'extérieur respectivement contre et la Centrafrique (2-0) le Burundi (3-0) et le Ghana (1-0).