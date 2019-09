Sénégal: Notation financière - Wara maintient la note Cgf Bourse à QSG-1, équivalente à cinq étoiles

L'agence de notation Wara (West Africa rating agency) maintient la note CGF Bourse en Qualité de Gestion à QSG-1, équivalente à cinq étoiles. La perspective reste «stable».

Wara (West Africa rating agency) note CGF Bourse (CGF) en qualité des sociétés de gestion (QSG) depuis juin 2018. Pour sa première revue en septembre 2019, la notation assignée à CGF par Wara est maintenue à QSG-1/Stable, équivalente à 5 étoiles.

«La gouvernance de CGF Bourse est saine et son équipe de direction est robuste. Forts de deux décennies au service des marchés financiers et de la gestion de l'épargne en Uemoa, les dirigeants de CGF Bourse se prévalent d'une connaissance intime de leurs métiers et de leurs marchés. La stratégie de développement de la SGI, adossée à une différenciation par la qualité et l'internationalisation de l'offre, est claire, cohérente et accessible. L'architecture opérationnelle et l'exécution technique sont exemplaires », renseigne un communiqué de presse consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon le document, CGF Bourse maitrise parfaitement le processus de collecte de l'épargne et son allocation sur les marchés de capitaux sous-régionaux, avec un degré élevé de proximité avec sa clientèle fidèle.

«Dans la limite de ce que permet la règlementation sous-régionale, la capacité d'innovation de CGF Bourse est bonne, tant en matière de produits qu'en termes de canaux de distribution. La principale exigence de CGF Bourse est d'assurer la meilleure qualité de prestations aux clients, qu'ils soient institutionnels ou particuliers.

Dans le cadre de la certification ISO 9001, CGF Bourse est tenu d'organiser, à intervalles réguliers, des enquêtes de satisfaction de la clientèle. Les résultats de ces enquêtes ne relèvent évidemment pas du domaine public ; cela dit, dans le cadre de son exercice de notation, Wara y a eu accès et peut attester du fait que le taux de satisfaction des clients est élevé », précise-t-on. En effet, la dernière étude effectuée par CGF Bourse date de juillet 2019. Globalement, les clients de CGF Bourse ont une bonne appréciation de la qualité de service qui leur est proposé.

Selon Wara, le maintien de la notation de CGF Bourse à son niveau maximal actuel dépendra: du maintien de ses exigences de qualité de service, formalisée par sa certification ISO 9001, du succès de sa stratégie de renforcement digital, modulo les contraintes imposées par la réglementation sous-régionale ; de la croissance du volume de ses actifs sous gestion, elle-même tributaire du succès de sa stratégie commerciale, adossée à une exigence d'internationalisation, d'innovation-produit et de diversification de ses canaux de distribution ; et de la conservation d'une gouvernance et d'une gestion saines et strictes.