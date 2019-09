Sénégal: Statistiques démographiques et de santé - L'Ansd produit un nouveau rapport Eds-continue

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié le rapport provisoire de l'enquête démographique et de santé continue de 2018 (Eds-continue 2018). Il donne des indicateurs clefs sur la fécondité, la mortalité, la nutrition et la santé de l'enfant.

L'enquête démographique et de santé Continue de 2018 (Eds-Continue 2018) a été réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Action sociale (Msas).

Selon le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'enquête démographique et de santé continue de 2018 a comme objectifs fondamentaux de répondre aux besoins permanents du Sénégal en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population, et renforcer les capacités des utilisateurs de données en analyses et diffusion données.

L'Eds-Continue 2018 vise à produire des résultats représentatifs au niveau national, des milieux urbain et rural, et des 4 grandes régions éco-géographiques du Sénégal. «Le tirage de l'échantillon a été fait strate par strate. Ainsi, l'échantillon est basé sur un sondage aréolaire stratifié et tiré à deux degrés. Au premier degré, 214 grappes (Unités primaires de sondage Ups) ont été tirées à partir de la liste des districts de recensement établies au cours du Recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage (RGPHAE) réalisé en 2013, en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille ; la taille de l'Ups étant le nombre de ménages », lit-on dans le document.

Un dénombrement des ménages dans chacune de ces grappes a fourni une liste des ménages à partir de laquelle a été tiré, au second degré, un échantillon de 22 ménages par grappe, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural avec un tirage systématique à probabilité égale. Un total de 4708 ménages (1848 en milieu urbain et 2860 en milieu rural) a été sélectionné.

«Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant habituellement ou présentes la nuit précédant l'enquête dans les ménages sélectionnés, étaient éligibles pour être enquêtées. De plus, dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15-59 ans étaient éligibles pour être enquêtés. Aussi, tous les enfants de moins de cinq ans étaient éligibles aux mesures anthropométriques », lit-on dans le document.

Selon la même source, la collecte des données a été réalisée de juin à décembre 2018 avec une pause de 30 jours, soit une période de huit mois de collecte. Comme toutes les autres Eds-Continues réalisées depuis 2010-2011 (Edc-Mics), la collecte de données de 2018 s'est faite à l'aide des tablettes PC. Les membres de l'équipe échangeaient des données à l'aide de Bluetooth alors que le transfert des données vers les serveurs, par les chefs d'équipes, se faisait par internet.

À la fin de chaque journée, les chefs d'équipe devaient transférer les données au serveur central. Le suivi de la collecte était régulier au niveau du bureau et du terrain.

Selon le rapport, le taux de mortalité néonatale dans l'Eds-Continue 2018 est de 23% contre 28% dans l'Eds de 2017.

Dans la même dynamique, le pourcentage de femmes actuellement en union qui utilisent une méthode de contraception moderne est de 25% dans l'Eds-Continue 2018 contre 26% dans l'Eds 2017.