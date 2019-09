Soudan: Ing. Adel Ali rencontre la délégation de Schlumberger

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines, Adel Ali Ibrahim s'est exprimé prêt à ramener le secteur pétrolier et gazier à sa position précédent en développant des champs et en s'attaquant aux problèmes qui ont provoqué le déclin de la production, appelant les sociétés pétrolières internationales à revenir et à investir dans le secteur pétrolier et gazier.

Cela s'est produit lors d'une réunion avec une délégation de la société Schlumberger dirigée par directeur exécutif au Moyen-Orient, l'ingénieur Karim Badawi, qui a examiné les opportunités d'investissement dans les blocs de la Mer Rouge et du centre du Soudan ainsi que dans les services de champs de production afin d'accroître la production grâce aux technologies modernes.

L'ingénieur Karim Badawi a également confirmé la ferme volonté de l'entreprise de revenir et d'étendre ses activités au Soudan, le développement de champs et l'introduction de nouvelles technologies pour augmenter la production de pétrole, mettant l'accent sur des succès précédents de Schlumberger dans le secteur pétrolier, qui encourage l'expansion de ses investissements au Soudan, en examinant les possibilités et les technologies modernes utilisées par la société.