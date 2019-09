Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002-Pur lance une nouvelle campagne nationale d'adhésion

Le secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondélé, a fait porter des écharpes à un échantillon de nouveaux adhérents de Brazzaville, le 21 septembre. Il leur a remis, à cet effet, les textes fondamentaux de l'organisation.

La campagne d'adhésion au Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Pur), officiellement lancée dans la ville capitale, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national.

En effet, le but est de redynamiser toutes les structures de base, notamment dans les quartiers, les villages, les zones et les blocs. La cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de ville a été, entre autres, marquée par la présentation de la situation des nouveaux adhérents venant pour la plupart des quartiers Jacques-Opangault (Talangaï-Djiri), Kinsoundi, Kingouari, la Fougère (Makélékélé), Mafouta, Mansimou, Kombé et Kibina (Madibou) ainsi que de la diaspora de la sous-préfecture de Yaya (Niari) à Brazzaville.

Présentant le parti depuis sa création, le 30 janvier 2002, Dieudonné Kouloukiabonga, le permanent, a rappelé que le Club 2002-Pur ne cesse d'enregistrer des milliers d'adhésions au regard de sa pratique politique. Celle-ci est fondée, a-t-indiqué, sur le rassemblement et le regroupement de toutes les filles et fils du pays acquis à la cause du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

« Depuis la fin des dernières échéances politiques de 2016 et 2017, notre formation politique connaît l'adhésion de plusieurs milliers des hommes et des femmes engagés dans ce combat politique. Nous avons enregistré au niveau de la permanence nationale plusieurs adhésions », a-t-il assuré.

S'exprimant au nom des nouveaux venus, Det Séraphin Afoula s'est engagé à accompagner l'œuvre salvatrice d'édification et de développement du Congo à travers le Club 2002-Pur.

« Nous prenons la ferme résolution de contribuer réellement à la visibilité du parti . Rassurons la direction politique de notre disponibilité à œuvrer pour des victoires certaines aux futures échéances politiques qui pointent à l'horizon », a-t-il promis, se félicitant de l'ingénieuse idée du président-fondateur du Club 2002, Wilfrid Guy César N'Guesso, visant à créer ce rassemblement des filles et fils du pays.

S'approprier les textes fondamentaux

Encourageant ces nouveaux venus, le secrétaire général du Club 2002-Pur a rappelé que cette formation politique était le creuset de l'unité nationale et l'école politique. Il s'agit également, selon Juste Désiré Mondélé, de l'école du savoir et du mieux vivre ensemble, surtout le soutien indéfectible à la vision politique et sociétale du président de la République. « Alors, nouveaux adhérents, n'ayez pas peur, vous êtes chez vous. En adhérant au Club 2002-Pur, vous venez d'intégrer une grande famille qui vous ouvrira ses bras. Une famille noble, forte, unie, rassemblée, chrétienne et démocrate. Nous sommes une force de proposition. Donc, très chers nouveaux adhérents, en regagnant vos quartiers respectifs, soyez dignes et fiers d'être membres du Club 2002-Pur », a-t-il exhorté.

Remettant les statuts et le règlement intérieur du parti à un échantillon des nouveaux adhérents, Juste Désiré Mondélé a souligné la nécessité pour tous les membres de s'approprier ces textes fondamentaux et de bien les assimiler. L'objectif étant de permettre aux nouveaux de marcher dignement et en harmonie avec l'ensemble des militants du parti.

Aux présidents des bureaux d'arrondissements, il leur a demandé de créer des conditions idoines d'accueil de ces nouveaux membres et de leur permettre de jouer leur partition au sein de ces instances.

« Aux responsables du Club 2002-Pur de Brazzaville, je vous enjoins donc de créer toutes les conditions pour poursuivre ce travail qui vient de commencer. Vous devez prochainement sillonner les différents arrondissements pour faire le constat des nouveaux adhérents et surtout vous rendre compte de leur intégration dans la grande famille Club 2002-Pur », a-t-il conclu.