Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2019-2020 - Des kits pour des élèves de Djiri 2

Le député de la deuxième circonscription électorale de Djiri, neuvième arrondissement de Brazzaville, Bersol Exaucé Ngambili Ibam, a offert, le 21 septembre, des fournitures scolaires aux enfants afin de leur permettre de débuter l'école dès le premier jour de la rentrée.

La rentrée scolaire 2019-2020 est prévue pour le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national. Conscient du fait qu'il ne faut pas rater le début et de la conjoncture économique que traverse le pays depuis quelques années, l'élu de Djiri 2 a remis des kits composés de sacs, stylos, crayons, ardoises, cahiers ainsi que des paires de chaussures aux enfants de ses mandants. « En posant cet acte louable, vous venez de prouver que notre avenir est votre priorité. Nous vous disons merci car ce geste, dans le temps actuel, n'est vraiment pas rien. Merci de donner une nouvelle opportunité aux enfants de Djiri 2 de prendre part à la rentrée des classes dès le premier jour », a reconnu une bénéficiaire.

Même son de cloche du côté des chefs de quartier et de zone qui étaient à la manœuvre pour le dénombrement des enfants afin de mener à bien cette activité. « Par ma voix, le quartier 902 vous dit un grand merci. Honorable, à travers ce geste que vous faîtes à l'endroit de ces enfants, nous ressentons le sentiment de sympathie et de grand amour pour ce quartier et nous en serons infiniment reconnaissants », a déclaré le chef du quartier 902, Alphonse Ngatsefé.

Justifiant son geste qui n'est pas le premier du genre, Bersol Exaucé Ngambili Ibam a rappelé que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'école reste, d'après lui, le milieu par excellence d'apprentissage et d'éducation des enfants. « La rentrée scolaire pointe à l'horizon, nous n'avons ménagé aucun effort pour trouver quelques kits scolaires au profit des enfants de notre circonscription. Le but est de permettre à chacun d'eux d'aller à l'école dès le premier jour parce qu'il y a certains qui n'y vont pas souvent par manque de kits. Nous voulons pallier tant soit peu cet exercice très difficile pour les parents surtout dans les temps qui courent », a expliqué le député.

Membre du Parti congolais du travail (PCT), il n'a pas oublié les enfants de ses camarades du parti habitant la circonscription. « Nous avons pris des enfants sans tenir compte de leur provenance, pourvu qu'ils habitent le quartier mais vous savez aussi que je suis député du PCT. C'est ainsi que nous avons pensé à tous les secrétariats des sections du parti à qui nous avons également remis un lot de kits importants pour que leurs enfants puissent aussi aller à l'école dès le premier jour sans inquiétude », a-t-il conclu. Bersol Exaucé Ngambili Ibam a salué aussi la contribution de la Fondation perspectives d'avenir qui n'a cessé, selon lui, de mettre au cœur de son action l'éducation et la formation des jeunes.