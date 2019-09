Angola: Des dirigeants mondiaux discutent de la crise climatique à l'ONU

New York — Les dirigeants du monde, dont le Président João Lourenço, participent ce lundi, à New York, à la réunion de haut niveau sur l'action pour le climat, qui précède le début du débat général de la 74ème session de l'Assemblée Général des Nations Unies.

Le Chef de l'Etat angolais est arrivé dimanche à New York, où il remplira un agenda chargé, notamment mardi, lors de son intervention au Débat général de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra du 24 au 30 de ce mois. La ministre angolaise de l'Environnement, Paula Coelho, a déclaré dans cette ville américaine que le pays était engagé dans des engagements en matière de changement climatique et mettait en œuvre de plus en plus des programmes et actions spécifiques déjà ressentis.

Elle a dit que, à l'initiative du Président, l'Angola a apporté à ce sommet une indication de la mise en œuvre de programmes dans les municipalités essentiellement liés à l'assainissement de base, qui ont également un impact sur le changement climatique. L'Angola fait partie de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Sur le plan de la législation nationale, la ministre a indiqué que le processus de ratification de l'accord de Paris sur le climat était déjà à l'Assemblée nationale (Parlement angolais). Elle a noté que l'une des préoccupations de son secteur était liée à la couverture végétale du pays. "Nous avons besoin d'espaces toujours plus verts qui fourniront une meilleure qualité d'air pour lutter contre d'autres maladies respiratoires", a-t-elle expliqué.

La rencontre l'Action pour le climat réunit les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les autorités locales et d'autres organisations internationales pour élaborer des solutions ambitieuses dans des domaines tels que la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les infrastructures, les villes et l'agriculture durables, entre autres. Plusieurs leaders mondiaux, notamment Emmanuel Macron (France), Boris Johnson (Angleterre) et Angela Markel (Allemagne) participeront à l'événement. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, fait de la lutte contre la crise climatique l'une de ses priorités. Guterres a l'intention de maintenir les pays dans leurs engagements internationaux de réduction du réchauffement climatique dans le cadre de l'accord de Paris de 2015.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été exclu de ce sommet, auquel participeront 60 Chefs d'État, car son Gouvernement n'a pas présenté de projet visant à renforcer les engagements en faveur de l'environnement et contre le réchauffement climatique. Cependant, l'ONU a décidé d'ouvrir un espace pour discuter des actions dans la région du nord-est du Brésil, avec la participation du gouverneur de Pernambuco, Paulo Câmara. L'augmentation du nombre de brûlages dans l'Amazonie en août a entraîné une pression internationale sur la préservation de la forêt par le gouvernement brésilien, qui a opposé des accusations à des pays comme la France d'adopter une position colonialiste.

Les États-Unis d'Amérique ne participeront pas non plus à la réunion. Le président américain Donald Trump a annoncé en juin 2017 le retrait du pays de l'accord de Paris sur les changements climatiques. L'accord a été signé par 196 pays pour réduire le réchauffement climatique. Cette décision a provoqué des réactions défavorables dans le monde entier et sapé la lutte contre le changement climatique. Dans son discours justifiant la sortie américaine de l'accord, Trump affirme que le non-respect des obligations établies vise à défendre les emplois des citoyens américains et que le Fonds vert des Nations Unies pour le climat n'est qu'un moyen déguisé de distribuer de la richesse à d'autres pays. " Samedi dernier, les Nations Unies ont également ouvert leurs portes à des jeunes du monde entier pour la réunion des jeunes sur le climat, à laquelle a participé l'étudiante suédoise Greta Thuenberg, âgée de 16 ans.

Le mouvement de grève pour inverser l'accélération du changement climatique a commencé avec l'initiative de Greta Thunberg à son école secondaire en Suède et s'est rapidement renforcé dans d'autres pays. Selon l'ONU, le monde compte actuellement 1,8 milliard de jeunes. Vendredi dernier, des étudiants du monde entier sont descendus dans les rues pour dire qu'il était temps d'inverser l'accélération du changement climatique et de construire une planète durable basée sur les directives de l'accord de Paris et des mesures encore plus ambitieuses.

Selon les données des Nations Unies, les dégâts causés par les catastrophes climatiques ont atteint le niveau record de 320 milliards de dollars l'an dernier, les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l'énergie ont atteint 33,5 giga tonnes et la température de l'ouragan dans les Caraïbes a mis fin récemment avec des décennies de développement. Le Secrétaire général de l'ONU a rappelé que l'Accord de Paris sur le climat constituait un engagement international en faveur d'actions visant à maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de deux degrés Celsius.