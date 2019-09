Angola: Le pays apprend de l'expérience sénégalaise sur les élections locales

Dakar — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et des Reformes de l'Etat, Adão de Almeida, est arrivée dimanche à Dakar, pour une visite de quatre jours, destinée à apprendre l'expérience sénégalaise en matière d'organisation des élections locales et du fonctionnement du gouvernorat local.

Ce déplacement, qui a lieu dans cadre du projet gouvernemental baptisé « Apprendre avec le Monde , permettra à la délégation angolaise de faire des réflexions et d'analyses contributives au modèle, contenu et méthodologie du genre d'autarcie à adopter, en fonction du contexte historique, politique, économique et social de l'Angola.

La délégation angolaise effectuera des visites de constatation à quelques unités territoriales administratives ou équivalentes, dont l'expérience et le niveau d'organisation dans divers domaines pourraient lui permettre de tirer de leçons sur l'autarcie et le gouvernorat local.

Le programme de visite prévoit également un échange d'expérience dans les domaines de la Santé, d'Assainissement, de l'Education, des Transports, du Planning et de la Gestion de Service.

La délégation gouvernementale est composée, entre autres, de l'ambassadeur angolais en Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie, Daniel Rosa, des gouverneurs des provinces d' Uíge, de Cuanza Sul et de Cunene, Pinda Simão, Job Capapinha et Virgilio Tyova, respectivement, ainsi que des responsables de la Maison Civile de la Présidence de la République.