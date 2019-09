Angola: L'Aipex et la Chambre organisent un forum sur l'agro-négoce

Luanda — L'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations d'Angola (AIPEX) et la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Afrique du Sud (CACIAAS) organisent les 26 et 27 novembre, à Cape Town, un forum sur l'agro-négoce et écotourisme Angola-Afrique du Sud.

Le forum réunira des hommes d'affaires des deux pays et se tiendra au Centre international de conventions de la ville de Cape Town pour promouvoir et relancer le commerce et les investissements dans la région de l'Afrique australe.

Selon un communiqué de presse de l'AIPEX, l'événement se veut une plateforme d'interaction facilitant la promotion des investissements dans les domaines de l'agro-négoce et de l'écotourisme.

Il est également destiné à tirer parti des relations commerciales futures entre l'Angola et l'Afrique du Sud et des autres marchés de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).