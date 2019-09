Sénégal: En dépit de la polémique sur la gestion des ressources naturelles, Kosmos Energy révèle que les résultats du puits foré Yakkar 2 confirment que les ressources sont de taille mondiale et de bonne teneur

Officiellement, les conclusions de cette visite du ministre Makhtar CISSÉ dont les contenus n'ont pas toujours été révélées par le gouvernement de Dakar. Kosmos Energy est en partenariat sur les blocs Kayaar 1-2 avec PETROSEN ( Pétrole du Sénégal) et BP. Cette révélation de Kosmos Energy intervient alors que Aliou SALL était en visite en Mauritanie après l'Angola, où la firme BP détient des blocs.

Kosmos Energy a annoncé aujourd'hui que le puits d'évaluation de Yakaar-2 avait rencontré environ 30 mètres de charge de gaz nette dans un réservoir de haute qualité similaire au réservoir Cénomanien du puits d'exploration de Yakaar-1. pourcentage de réussite des puits ciblant la tendance gazière à l'intérieur de la Mauritanie-Sénégal. Yakaar-2 a été foré à environ neuf kilomètres de Yakaar-1 et s'est révélé être l'extension sud du champ. Les résultats du puits foré Yakaar-2 confortent

Kosmos Energy sur la qualité et les volumes des ressources de Kayaar Teranga qui sont de taille mondiale et de bonne teneur. Ces ressources pourraient soutenir un projet de GNL fournissant des volumes importants de gaz naturel aux marchés intérieur et à l'exportation. Le développement de Yakaar-Teranga devrait se dérouler par étapes, la phase 1 fournissant du gaz domestique et des données permettant d'optimiser le développement des phases futures. Il soutiendra également le «Plan Sénégal émergent» lancé par le Président du Sénégal en 2014.

Commentant les résultats du puits Yakaar-2, le président et chef de la direction, Andrew G. Inglis, a déclaré: «L'évaluation du Yakaar-2 montre bien l'ampleur et la qualité de la base de ressources du Yakaar. Le Sénégal est l'une des économies dont la croissance est la plus rapide au monde et Kosmos se réjouit de collaborer avec BP et PETROSEN pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. »

Situé au large du Sénégal, le puits Yakaar-2 a été foré dans environ 2 500 mètres d'eau jusqu'à une profondeur totale mesurée d'environ 4 800 mètres. La plate-forme Valaris DS-12, travaillant pour le compte de l'opérateur BP, passera désormais au puits d'exploration Orca-1 en Mauritanie.