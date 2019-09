Afrique Centrale: Grands-Lacs - Le Cadre de plaidoyer pour la paix s'engage à accompagner les efforts de paix et de stabilité dans la région

En marge de la journée internationale de la Paix, célébrée le 21 septembre 2019, placée sous le thème: « Action climatique, action pour la paix », les organisations de la société civile du Grand Kivu, à travers le Cadre de plaidoyer pour la paix, s'engagent à accompagner ses partenaires nationaux et internationaux dans leurs efforts de pacifier et stabiliser la région des Grands Lacs.

C'est ce qui ressort de la conférence-débat organisée, samedi 21 septembre 2019, au Pull Man Hôtel de Kinshasa, avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

« Travaillons tous pour la stabilité et la cohésion de nos institutions nationales et le respect des normes climatiques« , c'est le thème qui a fait l'objet du débat à cette conférence. Une déclaration finale a été faite, à l'issue des échanges auxquels les membres du Cadre de plaidoyer pour la Paix et la Sécurité (CPPS), qui ont fait le déplacement de Kinshasa, ont participé activement. A noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée de la Paix, organisées par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (Monusco).

Le Cadre de plaidoyer pour la paix et la cohésion sociale est une structure qui réunit en son sein, plusieurs organisations de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, œuvrant dans le domaine de la paix. L'objectif poursuivi est de « contribuer à la réconciliation, la consolidation de la paix et la cohésion sociale entre les communautés ; celles des pays de la région des Grands Lacs ».

Après échanges et débats, les participants ont fait une déclaration, dont la copie est parvenue au journal Le Potentiel, dans laquelle ils ont formulé quelques recommandations. Ce, vu l'urgence de restaurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale qui s'impose en RDC. Tout en saluantla « volonté engagée » du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, d'œuvrer pour la redynamisation de la coopération régionale en faveur de la paix et la sécurité. Ils espèrent néanmoins que, cet élan pourra booster le renforcement de la solidarité entre les Etats et les peuples de la région.

Recommandations

Au gouvernement congolais, le CPPS recommande de se doter d'un « plan de paix clair » avec notamment, des piliers essentiels dans l'éradication des groupes armés, avec la participation de la société civile pour les solutions durables. La société civile recommande également d'améliorer progressivement les conditions de vie des policiers et militaires pour, note-t-on, « garantir la paix et la sécurité ».

Tout en saluant les récents déploiements de la Monusco, notamment à Minembwe, le CPPS recommande à l'Onu de définir des « mécanismes clairs et pragmatiques » d'appui au renforcement de l'autorité de l'Etat et la protection des civils pour aider le renforcement des institutions nouvellement mises en place. Il sied de rappeler que dans la région de Minembwe, la paix est sérieusement menacée par les groupes armés qui risquent d'embraser toute la région.

En outre, la société civile encourage les mesures fondées pour l'éradication des groupes armés mais, croit que ces mesures ne seront durablement efficaces que « si elles sont doublées des actions diplomatiques et de solidarité régionale sincère pour une assurance mutuelle », a estimé Maître Patient Bashombe, modérateur du CPP/Sud-Kivu et président du bureau de Coordination de la Société civile du Sud-Kivu. « Nous encourageons la tenue du sommet des chefs d'Etats de la région qui se tiendra bientôt à Kinshasa, d'attacher une attention particulière sur la question de la paix et la sécurité et l'urgence de l'éradication des groupes et mouvements armés à l'Est de la RD Congo », a-t-il ajouté.

Rétrospective

Pour rappel, au mois de juin dernier, une délégation de 29 personnes du Cadre provincial de plaidoyer pour la paix et la cohésion sociale au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, avec l'appui de l'USAID à travers son Projet « Solution pour la paix et le relèvement (SPR) », a séjourné à Kinshasa, du 10 au 18 afin de rencontrer les élus du peuple, différentes autorités et institutions nationales. L'objectif était de faire un plaidoyer pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la promotion de participation effective de la femme et autres groupes marginalisés, en vue de la consolidation des acquis de la première alternance pacifique dans le pays.

En marge de cette mission, un Forum de Paix a été organisé le 13 juin 2019 à Kinshasa, réunissant plusieurs organisations nationales et internationales ainsi que la société civile. Cette activité visait à alerter les autorités nationales sur l'urgence d'une intervention en vue de consolider les acquis de l'alternance qui passe par la stabilité des institutions et son implication pour le retour de la paix à l'Est de la RD Congo plus particulièrement à Beni, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi et d'Uvira dont Minembwe, le territoire de Kalehe etc.