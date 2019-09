Sénégal: Le FMI prévoit une croissance de 7% en 2020-2021

Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Madame Corinne Deléchat, a séjourné à Dakar du 12 au 23 septembre 2019 pour conduire des discussions avec les autorités sénégalaises sur un programme soutenu par l'Instrument de coordination des politiques économiques (Icpe) d'une durée de trois ans.

La nouvelle chef de mission du Fonds monétaire international (Fmi) pour le Sénégal a fait face à la presse ce lundi pour faire le point de la situation économique au terme de son séjour au Sénégal du 12 au 23 septembre. Corinne Deléchat affirme que la croissance économique du Sénégal devrait passer de 6% en 2019 à 7% en 2020-2201.

Cette croissance, explique-t-elle, sera tirée par l'investissement privé, avant de connaître un nouvel élan avec le début de la production commerciale des hydrocarbures en 2022. S'agissant des autres agrégats macroéconomiques comme l'inflation, le Fmi souligne qu'elle devrait rester faible à moyen terme.

Pour le déficit de la balance courante, il augmenterait jusqu'en 2021 du fait des importations nécessaires pour la construction des projets d'hydrocarbures et enregistrerait une baisse au démarrage de la production et de l'exportation du pétrole et du gaz.

Au titre de l'Instrument de coordination des politiques économiques (Icpe), la mission du Fmi et les autorités sénégalaises se sont accordées sur un ensemble de politiques macroéconomiques et des réformes structurelles susceptibles de favoriser l'approbation d'un nouveau programme d'une durée de 3 ans.

Selon Mme Deléchat, l'adoption de ce programme sera soumise à l'examen du conseil d'administration du Fmi d'ici à mi-décembre 2019.

Elle a ajouté que le programme accompagnera la mise en œuvre de la seconde phase du Plan Sénégal émergent (Pse) qui vise, notamment, à atteindre une croissance soutenue et inclusive, tirée principalement par le secteur privé, à renforcer la stabilité macroéconomique par le maintien de la viabilité des finances publiques et la gestion prudente de la dette.

L'Ispe est un instrument introduit par le Fmi en 2017 pour soutenir les pays qui peuvent bénéficier de son accompagnement dans le cadre d'un programme, mais qui n'ont toutefois pas besoin d'un soutien financier de l'institution.

A travers ce programme, les autorités visent également l'instauration d'une gestion soutenable et transparente des récentes découvertes d'hydrocarbures.