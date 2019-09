Angola: Le syndicat défend la séparation des médias du pouvoir politique

Luanda — Le secrétaire général du syndicat des journalistes d'Angola (SJA), Teixeira Cândido, a défendu dimanche, la séparation des médias du pouvoir politique comme une forme de rendre la communication sociale plus forte, impartiale et plurielle.

S'adressant à la presse au terme d'un forum sur ? Des médias libres, indépendants et pluralistes pour promouvoir la paix et le développement en Afrique", inséré dans le programme de la Biennale de Luanda, Teixeira Cândido a indiqué que les problèmes de la communication sociale étaient transversaux dans la plupart des pays d'Afrique.

Il a cité comme exemples positifs en termes de liberté de la presse, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Ghana et la Namibie.

Les médias dans ces pays jouissent d'une indépendance du pouvoir politique et, sont indépendants parce que le journaliste a des conditions sociales lui permettant de vivre avec une certaine dignité et d'assumer son indépendance", a-t-il expliqué.

Selon le responsable, quand on parle d'indépendance, on parle du pouvoir politique d'une part, de la condition sociale du journaliste de l'autre.

Il a ajouté que "l'indépendance du journaliste est synonyme d'une meilleure démocratie, plus large, plus extensive et meilleure activité du journaliste".

Le syndicaliste a affirmé que lorsqu'il y a démocratie, cela signifie qu'il y a l'exercice de la citoyenneté, avec de meilleurs acteurs sociaux.

La Biennale est une plateforme qui vise à développer et à consolider une culture de paix et de non-violence, déclenchant un mouvement panafricain qui promet la diversité culturelle et l'unité africaine.