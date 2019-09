Afrique: Sommet Action Climat - Les dirigeants du monde s'engagent

Sous la pression des jeunes, plus de 60 dirigeants mondiaux se sont réunis au cours de ce sommet, pour réitérer leurs engagements sur le climat. Cette rencontre constitue une étape déterminante dans la coopération politique internationale, et incite de vastes mouvements de soutien dans le but de concrétiser et accélérer les actions visant à mettre en œuvre l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Un nombre important d'États ont annoncé, au cours de cette réunion de haut niveau, leur intention d'être neutres en carbone d'ici 2050, c'est-à-dire qu'ils « réduiront grandement leurs émissions et compenseront le reliquat, par exemple en replantant des arbres, qui absorbent le carbone de l'air », a fait savoir le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Dans son discours d'ouverture du sommet, il a souligné que « la course contre le changement climatique est une course que nous sommes en train de perdre » avant de noter que « toutefois, nous pouvons gagner cette course, car la technologie est avec nous ».

Le secrétaire général des Nations unies, a par ailleurs demandé la taxation du carbone et l'arrêt des constructions de centrales à charbon. « Un programme ambitieux, mais non coercitif : l'ONU ne dispose d'aucun pouvoir sur les États », a-t-il relevé.

Les changements climatiques constituent une grave menace avec des conséquences désastreuses sur la vie des populations. Pour y faire face, une synergie d'actions urgente et concertée pour atténuer les effets négatifs et renforcer la résilience des populations est nécessaire.

Ce Sommet Action Climat a aussi été l'occasion, pour les différents intervenants, de prendre l'engagement de mettre en œuvre des actions visant à réduire les effets du climatiques pour les générations futures.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur reconnaissance au Secrétaire général des Nations unies, pour avoir convoqué ce sommet, qui vient rappeler l'implication de tous, dans lutte contre les changements climatiques.