Ile Maurice: Metro Express - Priorité au tronçon Richelieu-Rose-Hill pour le «soft launch»

À sept jours du lancement du Metro Express, prévu pour le 30 septembre, une question se pose: la phase I sera-t-elle prête dans les temps ? Tout laisse croire que non. Dans les milieux concernés, on affirme que les Urbos 100 assureront dans un premier temps la liaison entre Richelieu (le dépôt des trams) et la gare de Rose-Hill. C'est cette priorité qui est évoquée dans l'entourage des autorités.

Pourquoi ? Il s'avère que les travaux sur trois sites, notamment Black-River Station, La Butte et Caudan, sont toujours en cours et qu'ils ne seront pas achevés à temps. À La Butte, par exemple, l'installation des rails a débuté et l'on est certain qu'en huit jours, les travaux ne seront pas complétés.

Du coup, tout est mis en oeuvre du côté des autorités pour que le tronçon entre Richelieu et Rose-Hill soit opérationnel pour le lancement. Depuis samedi 21 septembre dernier, le constructeur indien Larsen & Toubro (L&T) procède à l'alimentation du principal câble électrique aérien qui se trouve le long du tracé susmentionné.

Des panneaux informatifs ont été installés à l'entrée de Barkly, à Beau-Bassin, et à Vandermeersch par mesure de sécurité. Les voleurs de cuivre n'ont qu'à bien se tenir s'ils ne veulent pas être électrocutés, les caténaires disposant d'une alimentation de 700 volts.

Quant à la pose des rails sur ce tronçon, elle est déjà terminée. Des feux de signalisation aux passages à niveau de Malartic, Révérend-Lebrun, Beau-Bassin, Barkly-Asylum, Pope-Hennessy et Chebel sont en cours d'installation. À hier, il n'y avait pas encore eu de synchronisation de ces dispositifs.

Des essais sont en cours quotidiennement dans le périmètre du dépôt de Richelieu et sur le tracé de deux kilomètres jusqu'à Barkly. Mercredi, il est prévu que les Light Rail Vehicles fassent leur première grande sortie pour rejoindre le terminal de Rose-Hill. Si l'heure n'a pas été communiquée, l'on affirme que ce sera «some time during the day».

Lors de ces essais, qui dureront jusqu'à dimanche, une délégation grimpera à bord des trams. Parmi celle-ci, des ingénieurs de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), des représentants de L&T, de la Singapore Cooperation Enterprise, de la Singapore Mass Rapid Transit, de même que des chargés de projet et des représentants de Metro Express Ltd.

Et, comme révélé par Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, lors de la Private Notice Question sur le métro mardi dernier, c'est ce mercredi qu'ITALCERTIFER, le Safety Assessor indépendant, soumettra son rapport final sur la certification internationale de sécurité aux autorités. Le ministre avait donné l'assurance que chaque système a été vérifié par L&T, CAF et ITALCERTIFER et que l'évaluateur de sécurité indépendant avait soumis une ébauche de son travail. Nando Bodha avait répondu que sans cette certification de sécurité, le Metro Express ne va pas opérer.

Si ce précieux sésame est obtenu, à partir du 1er octobre, un nombre sélectif de passagers, notamment des collégiens, des personnes âgées et des habitants de Barkly, auront la primeur de voyager à bord des trams. Le 1er novembre, quand tous les systèmes auront été testés, les passagers seront en mesure de voyager gratuitement pendant un mois. Les trajets deviendront payants en décembre.

Gare de Curepipe: ultimatum de 15 jours pour reloger autobus et marchands

Prévus pour débuter le 15 septembre, les travaux de démolition à la gare Jan Palach (Nord) à Curepipe ont été une nouvelle fois repoussés. Une source proche du dossier confie qu'un ultimatum de deux semaines a été lancé à la mairie de Curepipe pour déplacer les autobus vers la nouvelle gare sur un terrain appartenant au ministère des Infrastructures publiques à la rue Leclézio. Des abribus y ont été installés pour que les autobus puissent débarquer et embarquer les passagers. Par ailleurs, la mairie devra délocaliser les trois commerces qui ont pignon sur rue dans l'enceinte de la gare. Avec cette nouvelle configuration, la quarantaine de bus ne pourront pas stationner dans la nouvelle gare. Ils devront attendre sur le site de l'ancien UBS Park - vis-à-vis du Lycée Labourdonnais - aménagé en aire de stationnement. Les autobus desservant les faubourgs de Curepipe, notamment Camp-Caval, Robinson, Malherbes, devront eux débarquer et embarquer les passagers à la rue Chasteauneuf. Six parkings en face de la place des taxis serviront à les accueillir, le temps des travaux. Dès la livraison du site, le constructeur indien L&T devra mobiliser ses équipements pour la démolition qui prendra encore quelque temps. S'ensuivront les travaux de forage pour l'installation des pieux qui soutiendront la deuxième structure surélevée comme celle de Rose-Hill.