Cote d'Ivoire: Nettoyage de la planète - La journée mondiale célébrée à Treichville

La journée mondiale du nettoyage de la planète ou " The world Clean up Day" a été célébrée le samedi 21 septembre à Treichville, à l'initiative de la Mairie de Treichville et de l'Ong Let's do It (Côte d'Ivoire), en collaboration avec plusieurs groupes et associations.

A cette occasion, une campagne de sensibilisation et de nettoyages des artères de la commune a été menée par les organisateurs.

« Nous célébrons la journée mondiale du nettoyage. Notre très chère commune qui porte tous ces projets viables notamment de salubrité, et de bien-être de sa population, ne pouvait rester insensible à cette importante journée. Raison pour laquelle la commune est en effervescence.

L'an dernier à cette même occasion, nous y étions et cette année aussi. Merci aux populations et associations qui se mobilisent pour assainir notre cité », a encouragé Boto M'Bouké, 3ème Adjoint au Maire en charge de l'assainissement, de la salubrité et de l'environnement.

« Chaque année 157 pays dans le monde, se mobilisent à l'occasion de la " world Clean up Day ". Je remercie la municipalité de Treichville pour son appui matériel et financier. Ma profonde gratitude va principalement à l'endroit du ministre François A.

Amichia, pour les efforts consentis pour le rayonnement de la commune. Un cadre de vie propre, confère une bonne santé.

Je leur demande de continuer dans ce sens afin que cette activité se perpétue à Treichville », a expliqué Keudieu Jean-Marie, coordinateur national de l'Ong Let's do It (Côte d'Ivoire). Pour lui, cette action vise à sensibiliser les populations pour un environnement plus sain.

La journée mondiale du nettoyage de la planète ou " The world Clean up Day" est généralement célébrée chaque 3ème samedi du mois de septembre. Il a pour objectif de débarrasser la planète de tout ce qui est déchet, pour un cadre de vie propre.