Cote d'Ivoire: Masa 2020/Sélection des troupes - Le comité d'experts en conclave à Abidjan

Vingt-cinq experts des arts de la scène d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, évalueront les dossiers de candidatures pour la 11e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa).

La deuxième réunion des experts du Comité artistique international (Cai) s'est ouverte hier au siège du Masa.

Durant cinq jours (du 23 au 27 septembre), 25 experts des arts de la scène d'Afrique, d'Amérique et d'Europe évalueront les dossiers de candidature pour la 11e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa).

A l'issue des travaux, la liste des groupes sélectionnés sera publiée le 30 septembre 2019. La 11e édition du Masa, placé sous thème : « l'Afrique-Monde », avec le Canada comme pays invité, se déroulera du 7 au 14 mars 2020 à Abidjan avec plus de deux mille artistes et professionnels des arts attendus.

Au dire du Pr Yacouba Konaté, directeur général du Masa, qui a donné les grandes lignes des travaux, « c'est un Masa redimensionné, plus attractif, plus populaire et plus recentré avec des scènes disciplinaires mieux adaptées à leurs publics » qui s'annonce. Ainsi, au niveau des disciplines artistiques, l'on peut noter la « zone street arts ».

D'autant plus qu'elle s'appropriera le slam en tant que discipline et intègrera tous les arts-satellites et connexes tels que le rap, le break-dance, le graffiti, les battle-dances...

Viendront en plus se grever sur le programme, des soirées prestiges dédiées au Canada, pays invité d'honneur, à Marie-Rose Guiraud. La Masa Jazz et le Fashion show meubleront également le programme qui prend aussi en compte les masters-class, tables rondes et expositions.

Un alléchant programme qui a donc guidé les candidatures des troupes et artistes qui ont postulé dans les disciplines de la musique (372), danse (175), théâtre (105), humour (44), conte (42), arts du cirque et de la marionnette (22), slam (20), soit un total général de 780 candidats.

« 64 groupes environ seront retenus », a précisé Pr Yacouba Konaté. Et d'indiquer que « 80% des candidatures proviennent d'Afrique (619), 6% d'Amérique (45), 14% d'Europe (114) et seulement 2 candidature d'Asie ».

En ce qui concerne les candidatures "zone street art", le directeur du Masa a révélé que 436 candidatures ont été enregistrées, notamment en arts visuels (30), danse (32), mode (11), musique (363). C'est au total 64 pays qui ont postulé pour leur participation au Masa 2020.

Pour Julie Shouldice, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, « pour le Canada c'est un honneur pour avoir été choisi comme pays invité d'honneur.

Nous voulons, ici, vous rassurer de notre engagement à vos côtés pour le succès de ce grand rendez-vous de partage et d'échange culturel », a-t-elle indiqué en guise de conclusion de la cérémonie d'ouverture qui fait place aux travaux de sélection en commission.

Pour rappel, l'édition 2018 qui coïncidait avec les 25 ans de la biennale, ce sont pour le marché 1.782 festivaliers effectifs qui ont séjourné une semaine durant à Abidjan, dont 1.182 artistes, 270 professionnels, 180 journalistes internationaux, 150 membres de délégations officielles, 140 techniciens qui ont encadré les 304 spectacles programmés.