Congo-Kinshasa: African music forum - Ninita pour une participation plus accrue des artistes

Comptée parmi les trois panélistes de la keynote dédiée aux « ProfessionnElles dans l'industrie musicale », le 20 septembre à l'Institut français, la jeune chanteuse a exprimé au Courrier de Kinshasa son regret face à la faible présence de ses homologues à la rencontre musicale qu'elle a estimée d'importance majeure.

Portée à livrer au Courrier de Kinshasa son ressenti personnel de l'African music forum (AMF), Anita Mwarabu, alias Ninita, a tout de suite déclaré : « Je pense qu'il devrait avoir plus d'artistes dans ce genre d'événements ». Et de renchérir: « C'est une tribune qui leur permet de s'exprimer, se faire un peu plus connaître du public et les fans, plus particulièrement ». Pour sa part, elle pense avoir saisi l'occasion de le faire. « J'espère qu'ils en savent un peu plus de ma personne et de ma personnalité », a-t-elle dit.

Ainsi abordée au terme de son intervention à l'événement qui s'est tenu à la Halle de la Gombe, du 19 au 21 septembre, Anita Mwarabu s'est présentée sous son nom de scène Ninita qu'elle arbore depuis quelque temps. Ayant pris soin de souligner qu'elle est « artiste, chanteuse congolaise », elle a résumé son apport à la deuxième journée de l'AMF en ces termes : « J'ai contribué surtout à travers le témoignage de mon expérience personnelle dans le milieu de la musique où j'évolue depuis quelques années maintenant. J'ai partagé mon expérience avec le public et les consœurs présentes ».

Ninita est à l'aube de sa carrière et fait partie de la génération montante. Sur sa pratique musicale, elle a précisé : « Je fais de la musique urbaine et je suis sur la scène depuis 2016 ». Puis, sur un ton bien enjoué, elle a ajouté : « J'ai plusieurs œuvres sur le marché depuis 2016, j'en ai sorti plus d'une dizaine ».

Quant à savoir quel serait le titre le plus représentatif de sa personnalité artistique, la jeune chanteuse a indiqué: « Toutes les chansons que je fais me représentent généralement, elles dépendent de mon humeur. Elles sont fonction de ce que je ressens. Il m'arrive d'exprimer ma colère, lorsque je suis fâchée ; des fois, c'est l'amoureuse qui apparaît ; des fois je suis zen ou j'ai envie de faire la fête... ça dépend de ce que je vis sur le moment. Mais toutes les chansons me définissent, définissent une partie de moi ».

" Lion", le tube

Adepte du featuring, Ninita ne s'en cache pas, elle l'affirme : « A mon actif j'ai eu plusieurs collaborations ». Mais il semble que de toutes, il y en a bien une qu'elle a le plus à cœur. Elle nous l'a évoquée en ces termes : « Ma plus grosse collaboration, c'est celle que j'ai eu avec maman Mbilia Bel dans "Pardonne-moi "». Une évocation accompagnée d'un petit rire qui en dit assez long sur la valeur accordée à cette œuvre qui, du reste postée sur YouTube depuis le 31 janvier 2019 totalise tout de même 149 397 de vues. Et, de poursuivre sur le sujet : « J'ai eu d'autres collaborations avec notamment Fally Ipupa, son groupe F Victeam et Oliverman ».

Par ailleurs, quoique " Pardonne-moi"soit son coup de cœur, Ninita tient définitivement "Lion" pour son tube et elle n'a pas tort. Ajouté plus récemment sur YouTube, soit le 29 juin, ce dernier morceau devance le précédent avec plus de 38 000 vues, il en aligne 198 453!

"Lion", cette chanson où l'on voit la chanteuse faire étalage de ses charmes ( la belle a un physique qui ne laisse pas indifférent) est un de ses airs afro-pop. Par ailleurs, après la série de singles qui donnent déjà un aperçu de son talent, Ninita signale qu'elle entend constituer véritablement sa discographie. « J'ai un album en préparation pour 2020 », a-t-elle renseigné.

Pour rappel, Ninita s'est révélée une remarquable chanteuse au nombre des finalistes du prestigieux télé-crochet « Vodacom Best Of Best » en 2015. Elle était alors connue sous son véritable nom, Anita Mwarabu n'ayant pas encore opté pour son actuel nom d'artiste, Ninita. Au reste, c'est un surnom que ses fans trouvent plutôt sympathique et qui, à leurs dires, colle bien à son charmant petit minois.