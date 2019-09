Congo-Kinshasa: Assemblée générale des Nations unies - L'adresse de F. Tshisekedi prévue ce jeudi

Suivant le programme établi, le président de la RDC va prendre la parole du haut de la tribune des Nations unies jeudi à 17 heures, heure de Kinshasa au 3ème jour du 74ème sommet de l'ONU qui s'ouvre ce mardi 24 septembre.

Arrivé depuis dimanche à New York pour le rendez-vous du 74ème sommet des Nations unies qui s'ouvre ce mardi 24 septembre, le chef de l'Etat rd-congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, va séjourner pendant une semaine sur le sol américain. Dans son agenda, l'on note qu'après l'assemblée générale, Félix Tshisekedi va échanger avec les partenaires et investisseurs à New York, avant de se rendre à Washington pour une rencontre avec le président de la Banque mondiale.

Déjà à l'étape de New York, le président de la République Félix Tshisekedi a appelé les investisseurs et partenaires à soutenir les efforts de la RDC dans la lutte contre la déforestation.

Selon lui, ce soutien des partenaires et autres investisseurs devrait se traduire, notamment par des compensations financières et les transferts de technologies pour une gestion durable afin de diminuer l'émission de gaz à effets de serre.

« Nous exhortons nos partenaires à soutenir effectivement mon gouvernement dans nos efforts pour la préservation de l'écosystème de la forêt du Congo. Ce soutien devrait se réaliser par des compensations financières sérieuses, des partenariats efficaces et le transfert des technologies afin de permettre d'œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l'atténuation, l'adaptation et la diminution de gaz à effets de serre à la base du réchauffement climatique de la planète », a-t-il plaidé lors de l'Alliance pour les forêts tropicales organisée conjointement par les présidents français, colombien et chilien hier lundi 23 septembre à l'occasion du sommet action climat.

La République démocratique du Congo est couverte par 135 millions d'hectares de forêt dont 99 millions de forêts denses humides, soit 67% du territoire national. Le pays détient 60% de la forêt du bassin du Congo qui s'étend entre le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée-Equatoriale et la Centrafrique. La superficie de tourbières que contient cette forêt du Bassin du Congo est estimée à 14 millions d'hectares. Ce qui est supérieure à la taille de l'Angleterre. Ces tourbières contiennent un tiers du stock de carbone mondial des tourbières tropicales soit 105 milliards de tonnes. La destruction de ces tourbières va libérer dans l'atmosphère les gaz à effet de serre équivalent d'un pays industrialisé comme les Etats-Unis pendant 20 ans.