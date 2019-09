Maroc: Le Sénégal, invité d'honneur du 4ème Salon international du bois de Meknès

Le Sénégal sera l'invité d'honneur de la quatrième édition du Salon international du bois, prévue du 27 septembre au 6 octobre à la place Sahrij Souani à la cité ismaïlienne, sous le thème "La valorisation de l'artisanat du bois et la préservation de ses arts traditionnels".

Lors d'une conférence de presse, vendredi à Meknès, consacrée à la présentation du programme de cette manifestation, le président de la Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès, Abdelmalek El Bouteyine, a précisé que cette édition se distingue notamment par rapport aux précédentes par l'organisation de la journée du Sénégal, au cours de laquelle l'accent sera mis sur la culture de ce pays. Le Salon international du bois connaîtra aussi la participation d'autres pays, dont la Belgique et le Luxembourg, a ajouté M. El Bouteyine, mettant en valeur le programme riche et varié concocté par les organisateurs de cet évènement, rapporte la MAP.

Ce Salon tend, entre autres, à promouvoir la dynamique de l'artisanat du bois, à établir des partenariats entre les différents acteurs de la filière bois, à inciter à créer des réseaux territoriaux et à encourager les activités collectives visant à offrir des opportunités d'emploi dans les principaux métiers du bois.

Etalé sur une superficie de 6.600 m², le salon connaîtra la participation de 160 exposants représentant des coopératives, des associations et des entreprises spécialisées dans la commercialisation des équipements techniques dédiés à la transformation du bois. Il devra drainer un nombre important de visiteurs et de professionnels du secteur à l'échelle régionale, nationale et internationale.

Cette édition comprend plusieurs espaces dédiés aux antiquités et articles menacés de disparition, des produits des lauréats des Centres de formation de l'artisanat et de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, un espace commercial pour les artisans et un autre pour le design.

Elle connaîtra aussi la tenue de plusieurs conférences et tables rondes autour de la filière du bois et des moyens susceptibles d'accélérer son développement, animées par des chercheurs et des spécialistes dans le domaine, outre des séances de formation organisées en faveur des artisans pour améliorer leurs capacités et élargir leurs connaissances.

Le Salon international du bois est organisé en partenariat avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, le secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale, le Conseil régional de Fès-Meknès, la commune de Meknès, le Conseil préfectoral de Meknès et la commune El Méchouar de Meknès.