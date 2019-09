Congo-Brazzaville: Journée mondiale du nettoyage - Des opérations de salubrité organisées dans des écoles

La Jeune chambre internationale (JCI), qui met en oeuvre le World clean up day (Programme mondial de lutte contre les déchets solides) dans le pays, a assaini, le 21 septembre à Pointe-Noire, l'école primaire Balou-Constand et le CEG Dr Moe-Poati, établissements scolaires publics situés dans l'arrondissement 4, Loandjili.

La célébration de la Journée internationale du nettoyage a été couplée à celle de la Journée internationale de la paix. L'opération de salubrité menée à cet effet a été organisée en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire et la Société Averda, avec la collaboration de certaines associations de la place, notamment le Lion's club, la Génération dorée, Action, Stand up Congo, Kituenia, Loum's Noudia, la fondation l'Envol, le Rotarac, Let's do it. Cette activité entrait dans le cadre de la mise en place, par la JCI, du World clean up day, programme mondial d'action sociale visant à lutter contre le problème des déchets solides, y compris celui des débris marins dans le pays.

Il a été lancé l'année dernière au niveau national lors de la première édition du World clean up day. Des activités ont été menées à Pointe-Noire (Ngoyo et Tié-Tié) et à Brazzaville par la JCI qui s'est engagée à œuvrer pour l'accomplissement des objectifs du développement durable. «A travers le World clean up day, nous touchons six des dix-sept objectifs. Nous avons pu toucher les communautés qui n'étaient pas sensibles à la préservation de l'environnement. Il est important de rappeler que des communautés propres aident à avoir une population propre et en bonne santé. Notre planète doit-être débarrassée de tous les déchets pour un développement durable de nos communautés et de notre environnement », a souligné Fernand Moukengué, président national de la JCI 2019.

Cette année, les actions de sensibilisation de la population au respect de l'environnement ont été axées sur Loandjili. «Nous sommes en action pour sensibiliser et conscientiser les concitoyens sur le danger des déchets dans l'environnement. Notre action ne s'arrêtera pas là, nous signons des partenariats avec d'autres associations pour la pérenniser», a expliqué Exaucée Makosso, secrétaire générale de la JCI. Christian Trésor Kando, membre de la JCI, coordonnateur national du projet World clean up day, a renchéri : «L'idéal pour nous, c'est de fédérer toutes les associations qui œuvrent dans l'action sociale et l'environnement, qu'elles se joignent à nous pour les prochaines éditions ».

Assainir les écoles avant la rentrée

Plus d'une centaine de jeunes ont pris part à l'assainissement de l'école primaire Balou-Constand et du CEG Dr Moe-Poati. Munis de balais, pelles, sacs poubelles et autres outils, ils ont nettoyé, pendant deux heures, ces établissements et leurs abords qui ont été transformés en dépotoirs avec d'énormes tas d'immondices qui bloquent souvent les voies, surtout du côté de l'entrée principale de Balou-Constand, précisément au croisement des rues Bikoumat, Makouendi et abbé Mayouma- Mboumbou. Pour ce qui est du choix de ces écoles, Christian Trésor Kando a indiqué : «Nous les avons choisies pour répondre à l'appel du préfet et du maire de la ville de les assainir avant la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon. Nous apportons notre contribution par cette action» . Cette action a été saluée par une pluie d'éloges, d'encouragements et de remerciements des habitants des alentours des écoles.

Pour bon nombre de gens, après les opérations de salubrité, le mieux serait de placer les bacs à ordures qu'il faudra vider régulièrement. Ils ont souhaité que les agents d'Averda prennent le relais pour assurer la propreté à ces endroits.

L'initiative de la JCI a été aussi saluée par les autres associations. Achley Moi-Bayonne, président de la fondation Dorée, a confié : «C'est une belle occasion de montrer notre engagement pour une planète plus saine et une ville plus propre. Mais comme je le dis souvent, c'est bien d'avoir des corps sains mais avoir une ville propre, c'est encore mieux». Raymond Irche Oko, président de la zone 262 du Lion's Club a ajoouté : «Le World clean up day correspond totalement à l'action correspondant à la protection de l'environnement qui est un de nos axes prioritaires. Nous voulons montrer l'exemple à la population et la conduire à assainir son environnement pour éviter les maladies».