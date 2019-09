Madagascar: Handisport / Championnat national - Les titres partagés !

Plus de cent athlètes en situation de handicap se sont réunis la semaine dernière à Toamasina pour les championnats de Madagascar de handisport version 2019.

Pendant quatre jours, la tension était au rendez-vous au Centre régional de la Jeunesse et des Sports (CRJS). Trois disciplines sportives ont été disputées. En basket-ball, Le Club Fanantenana est sacré champion, chez les hommes. Ce représentant de la ligue Atsimo Andrefana a battu le Cosahp Analamanga sur le score de 59 à 31. Chez les dames, le Club Omabilahy Fandrasa de la Haute- Matsiatra a pris le dessus sur l'Ascu Psh Analamanga, sur le score de 15 à 14. L'Afham Atsinanana s'est trouvé à la troisième place. En pétanque doublette pour les malentendants, la doublette du club d'Analamanga formée par Nambinina et Zaka a remporté le trophée chez les hommes. Ils se sont imposés face à Ezekiela et son partenaire du club d'Atsinanana.

Adeline et Léocadie du club Afham Atsinanana ont brillé face à la doublette Eva et Santatra de l'Asa Analamanga sur le score de 13 à 6, chez les dames. François et Limou de l'Ascu Analamanga sont sacrés champions pour les personnes ayant un handicap physique. En tennis sur fauteuil, Hery du club Pro Betsiboka a ravi le titre, tandis que Liva du Cosahp Analamanga est sacré vice-champion. Selon les explications, les champions de chaque discipline représenteront Madagascar à la Coupe la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCHOI). La compétition aura lieu à Antananarivo en décembre.