Madagascar: Muay thaï - Fabrice Mellano dans nos murs

Fabrice Mellano a ravivé les combattants malgaches de Muay thaï.

L'expert français Fabrice Mellano est venu à la rescousse des combattants malgaches de Muay thaï. Assisté par le directeur technique national Mamy Rabenaivo ce week-end, il leur a octroyé un stage de deux jours, au petit palais Mahamasina. Plus de cent-vingt boxeurs issus de quatre ligues, Vakinankaratra, Haute-Mahatsiatra, Analamanga et Atsinanana, ont participé à cet événement. Au programme, une formation de coaching, d'arbitrage et de techniques de base relatives à ce sport de combat. « Ce n'est pas la première fois que Fabrice Mellano est passé à Madagascar. Il est devenu notre proche collaborateur. Grâce à ce stage, le staff technique de la fédération a pu sélectionner plus d'une dizaine de combattants pour un autre stage en France » a fait savoir le président de la fédération, Hainatiana Gervais Rakotoalizao. De ce fait, 15 athlètes malgaches se retrouveront avec le représentant français de la World Muay thaï Federation en France Pascal Mathieu du 15 au 29 octobre.

Pour cette saison, ils bénéficieront de deux autres stages internationaux. Après la France, d'autres athlètes sélectionnés au préalable mettront le cap sur la Hollande et la Suisse. Pour la compétition, le sommet national aura lieu en mois de novembre dans la Capitale. « L' enjeu du sommet est de détecter les boxeurs qui représenteront la Grande Ile au gala international prévu à la fin d'année, toujours à Antananarivo, avec la participation des Ivoiriens et des Réunionnais », a-t-il ajouté. De plus, et ce pour la toute première fois, Madagascar accueillera le tournoi de l'Océan Indien qui se déroulera le 06 février 2020.