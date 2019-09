Madagascar: TADAT - Un outil pour évaluer la performance de l'administration fiscale

Une session d'information et de formation certifiante sur le « Tax Administration diagnostic Assessment Tool » ou TADAT, est organisée conjointement par le forum sur l'Administration fiscale Africaine (ATAF) et la Direction générale des Impôts (DGI), et ce, avec l'appui financier de la banque Mondiale, via le programme d'Appui à la Performance du Secteur Public.

Cette session qui se tient au DLC à Anosy, a débuté hier et durera jusqu'au vendredi prochain. Une trentaine d'agents représentant la Direction générale des Impôts, les services centraux, les directions centrales et les directions régionales, y participeront en vue d'une mise aux normes des opérations de la DGI par rapport aux bonnes pratiques internationales. Plus précisément, cet outil sert à évaluer la performance du système de l'administration fiscale, a-t-on appris. Il s'agit d'une évaluation complète, objective et normalisée. En effet, une administration fiscale efficace est un pilier de la mise en place d'institutions gouvernementales inspirant la confiance des usagers.

S'auto-évaluer. Notons que les principes d'équité, d'efficacité, de certitude, de simplicité et de dynamisme des recettes doivent être toujours pris en compte dans la conception et la mise en place d'un système fiscal efficient. Mais les pays en voie de développement comme Madagascar sont souvent confrontés à de grandes difficultés, pour ce faire. C'est pourquoi, un outil d'évaluation-diagnostic de l'administration fiscale ou TADAT, a été mis au point par des partenaires de développement internationaux ainsi que des experts techniques afin d'aider les administrations fiscales à être plus performantes et plus équitables. La maîtrise de cet outil permettra à la DGI de s'auto-évaluer afin de mesurer ses performances régulièrement, de détecter ses forces et ses faiblesses ainsi que de promouvoir un point de vue commun sur l'état du système d'administration fiscale entre toutes les parties prenantes. Il s'agit entre autres, des autorités nationales, des organisations internationales, des pays donateurs et des fournisseurs d'assistance technique.

Domaines à analyser. Dans le cadre de cette session, différents domaines seront analysés. On peut citer, entre autres, l'intégrité du registre des contribuables, la gestion efficace du risque, la promotion du civisme fiscal, les présentations des déclarations fiscales dans les délais, le paiement des impôts dans les délais, l'exactitude des informations déclarées et la pertinence des mécanismes de règlement des contentieux. La gestion efficiente des recettes et la responsabilité et la transparence, ne sont pas en reste. Il faut savoir également que ce programme de formation fait suite à l'évaluation pilote TADAT effectuée en juillet 2015. En fait, l'outil TADAT fournit une base d'évaluation de la performance du système de l'administration fiscale, qui peut être utilisée pour déterminer les réformes prioritaires, a-t-on conclu.