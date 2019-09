Madagascar-Corée du Sud - Première escale du Destroyer Dae joyoung à Toamasina

La cérémonie de l'escale d'un destroyer sud-coréen Dae joyoung s'est tenue du 18 au 20 septembre à Toamasina.

La cérémonie d'ouverture de l'intérieur du navire a eu lieu le 19 septembre. Le destroyer et les 300 marins coréens de l'Unité Cheonghae sont rentrés en Corée du Sud après avoir accompli leur mission au golfe d'Aden situé près de la Somalie. Les navires de guerres de certains pays tels que l'Inde et la France ont l'habitude de faire escale à Madagascar, mais c'est la première fois pour un destroyer de la République de Corée. « Je souhaite le renforcement de coopération entre la Corée du Sud et Madagascar à l'occasion de cet évènement historique », a déclaré l'ambassadeur de la République de la Corée du Sud à Madagascar, LIM Sang-woo, devant plusieurs invités de l'Armée malgache. Le diplomate de rajouter : « C'est un grand plaisir d'avoir la visite du Destroyer Dae joyoung et j'espère un élargissement des échanges entre les deux pays dans le domaine de la sécurité maritime. »

150 m de longueur. Le destroyer Dae joyoung mesure environ 150 mètres de longueur et 17.4 mètres de largeur. Il se déplace entre 4.400 et 5.520 tonnes. Depuis l'année 2009, la République de Corée a déployé ce destroyer au golfe d'Aden afin de protéger les navires contre les pirates. Le 20 septembre, les soldats de l'Unité Cheonghae ont visité l'école primaire Bethel sise à Ambokarivo et l'Hôpital Bethany à Mangarano fondés par le missionnaire coréen, M. CHO Yong-mun. D'après l'ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar, ils ont passé un bon moment avec la population du Grand Port.