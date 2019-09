Afrique: Programme mondial sur les écosystèmes des zones arides - Le Sénégal et la Chine à la recherche des solutions

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) en collaboration avec l'Académie des sciences de Chine (CAS), a procédé, hier, lundi 23 septembre dans un hôtel de la place, à une cérémonie d'ouverture du 1er d'atelier régional africain du Programme Mondial sur les Ecosystèmes des terres arides et la 2ème Conférence sur le Climat, les Ecosystèmes et les Moyens de Subsistance en Afrique. Ces rencontres (23-24 septembre) constituent une opportunité pour les acteurs de trouver des solutions et de faire face aux défis de l'écosystème des terres arides.

Fournir une plate-forme de collaboration mondiale en matière de recherche sur l'écosystème de zones arides avec son plan scientifique qui définit les principaux problèmes scientifiques et les domaines prioritaires pour les recherches futures. Telle est l'une des raisons de la tenue, au Sénégal du 1er atelier régional africain du Programme mondial sur les écosystèmes des terres arides et la 2ème Conférence sur le climat, les Ecosystèmes et les moyens de subsistance en Afrique. Pr El hadji Saliou Diop, coordonnateur du programme, souligne que ces rencontres, tenues dans le cadre d'un renforcement du partenariat Afrique - Chine, reposent sur des thématiques liées à la question de zones arides et semi-arides particulièrement Afrique- Chine et dans le monde.

Raison pour laquelle dira-t-il : «nous allons nous focaliser sur le Sénégal et l'Afrique. Mais, on s'ouvre dans une perspective mondiale, puisque la Chine est là pour donner son expérience car lorsqu'on parle de Grande muraille verte, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'Afrique».

Pour le représentant du ministre de l'enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation, Pr Amadou Thierno Gaye, ces ateliers seront une opportunité de soulever plusieurs questions constituant les premiers pas de défis de l'écosystème parmi lesquelles s'interroge-t-il : «comment améliorer la recherche interdisciplinaire et comment procéder pour ôter les barrières jusqu'à que les frontières puissent en bénéficier ? En gros, comment fait-on pour s'assurer que la recherche sur l'écosystème des terres arides puissent bénéficier de larges connaissances intégrées pour atteindre les objectifs de développement durable de l'écosystème ?»

En d'autres termes, ces deux jours (23 et 24 septembre), initiés par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) en collaboration avec l'Académie des Sciences de Chine (CAS) constituent notamment, selon Doudou Bâ, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, «une occasion d'aborder les nombreuses questions liées entre autres à la dégradation des sols, la disponibilité et la gestion des ressources en eaux, le changement climatique, l'agriculture durable dans les terres arides, la santé animale et humaine, pastoralisme, etc.»

Dans la même foulée, Prof Bojie FU, membre de l'académie chinoise des sciences, invite «les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques du monde entier à participer à l'élaboration garantissant le financement nécessaire à la mise en œuvre du programme mondial sur l'écosystème des terres arides».

A noter que ces rencontres permettront notamment d'explorer un mécanisme permanent pour le partenariat afin de soutenir la coopération sinoafricaine dans la poursuite des objectifs de développement durable. En ce sens, une visite sur le terrain dans la partie Nord du Sénégal est prévue le 25 et 26 septembre.