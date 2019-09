Cote d'Ivoire: Gouvernement Gon III - Méambly apporte son soutien au premier ministre

C'est le jeudi 19 septembre 2019, au sein de la Primature au Plateau, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a accordé une audience au député Evariste Méambly, membre du Conseil politique du RHDP.

A l'occasion de cet entretien, Meambly a apporté son soutien et celui des 210 cadres nommés dans les instances du RHDP au Premier ministre.

« Ce gouvernement dénote de la volonté manifeste du chef du gouvernement de s'attaquer de façon plus minutieuse aux problèmes rencontrés par les populations ivoiriennes et d'en donner des résultats plausibles », a-t-il indiqué.

Pour l'honorable Méambly, les six axes majeurs de cette gouvernance que sont la santé accessible pour tous ; l'éducation également pour tous ; la réduction de la pauvreté par l'accès aux services ; le développement du secteur rural ; l'autonomisation des femmes et des jeunes ; la sécurité qui est désormais détachée de la décentralisation, possèdent dans ce gouvernement des ministères qui leur sont entièrement dédiés pour plus d'efficacité afin de répondre au mieux aux besoins des Ivoiriens.

C'est donc cette efficacité recherchée et la qualité des ministres choisis qu'il faut apprécier et non s'époumoner à l'aune de l'effectif de ce gouvernement alors que bien d'autres pays comme le Cameroun (60 membres) ; la Guinée Equatoriale (83 membres) ; la République démocratique du Congo (66 membres), etc. possèdent des effectifs gouvernementaux beaucoup plus grands.

Et d'ajouter que « d'aucuns pourront rétorquer que comparaison n'est pas raison, mais moi je leur dirais que la Côte d'Ivoire a ses réalités qui commandent la mise en place de telles dispositions ». Indépendamment de ce soutien, l'honorable Méambly et le chef de gouvernement ont ébauché la très prochaine visite de ce dernier dans l'Ouest montagneux. Le député de Facobly a lancé un appel à la mobilisation de tous.

Ces cinq (05) dernières années, le département de Facobly a bénéficié d'infrastructures de développement de tous genres à hauteur de 1,7 milliard au même titre que les trois autres départements ( Kouibly-BangoloDuekoue) du Guemon.

A ce jour, grâce au programme d'électrification, les neuf villages restant de la localité ont été pris en compte.