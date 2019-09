Sénégal: Phase 2 du Plan Sénégal Emergent - MEDEF et CNP s'engagent !

Dans l'objectif de «connecter davantage les activités des entreprises françaises au Sénégal avec la jeunesse diplômée par la promotion de l'investissement franco-sénégalais» , l'organisation patronale hexagonale (MEDEF), en conférence de presse hier, lundi 23 septembre, renouvelle son intérêt pour le Sénégal notamment dans la phase du PSE2, particulièrement dans le domaine numérique, du développement durable, de l' énergie, de la formation, ainsi que politiques, des services financiers et de l'assurance. Elle compte ainsi échanger avec les plus hautes autorités sénégalaises et le secteur privé, sur les projets à développer. D'où le déplacement d'une délégation de plus de 45 entreprises afin de nouer un partenariat gagnant-gagnant .

Dans le cadre de la phase 2 du Plan Sénégal Emergent initié par le président Macky Sall, un nouveau partenariat a été soldé hier , lundi 23 septembre, entre le CNP (Sénégal) et le MEDEF (France). Ce nouveau partenariat permet ainsi d'amener les investisseurs français comme sénégalais, d'ouvrir des entreprises de droit au Sénégal, d'avoir des ressources humaines sénégalaises, de créer des entreprises connues devant servir de hub pour attaquer le marché de la région et faciliter l'exportation entre autres.

C'est dans cette optique que Antoine Ngom, vice-président du CNP est revenu sur ce dit partenariat. «Nous sommes ravis d'accueillir au Sénégal une délégation de Medef international conduite par Bruno Mettling qui vient en mission pour le partenariat avec le secteur privé sénégalais pour qu'on construise ensemble des relations d'affaires qui nous permettent de développer nos business mais surtout de pouvoir répondre aux besoins de mises en œuvre du PSE2 .

La rencontre qu'on a eu aujourd'hui (hier, Ndlr) nous a permis de commencer à mettre sur pied les bases d'un partenariat équilibré où nos entreprises et celles françaises vont évoluer dans des partenariats de co-investissement de co-entreprises avec comme priorité la création de richesse au niveau national mais également d'emplois», a-t-il soutenu. Quant à Bruno Mettling , président du MEDEF international pour l'Afrique de l'Ouest, il n'a pas manqué de démontrer sa volonté sur ce renouvellement de ce partenariat. «J'ai l'honneur de conduire à l'invitation de nos collègues du patronat sénégalais et de l'APIX , une importante délégation de plus de 45 entreprises françaises qui ont été invitées à réfléchir sur le partenariat mais surtout investir aux côtés du secteur privé sénégalais, aux côtés des autorités dans ce formidable projet de développement qui est conduit dans ce pays. Nous sommes ici, dans la ferme volonté, de renouveler les partenariats existants entre les investisseurs internationaux et puis dans les pays auxquels nous investissons», a-t-il déclaré.

Non sans revenir sur les principes phares de ce partenariat. «Ce partenariat signifie trois choses. Cela veut dire, investir ici, avec des partenaires à nos côtés, des partenaires sénégalais ; créer le plus possible des entreprises de droits sénégalais de façon à ce qu'elles puissent participer à la vie du pays et puissent payer leurs impôts dans le pays.

Enfin, cela veut dire, former cette jeunesse et permettre ainsi de contribuer à cet effort très important qui nous concerne tous sur comment mieux intégrer dans la lutte professionnelle grâce à la formation de cette jeunesse sénégalaise». A noter que l'enveloppe du financement de ce partenariat public/privé est estimée de 2 ,8 milliards d'euros (plus de 1834 milliards de FCFA). Une partie sera couverte par l'investisseur sénégalais et une autre partie par l'investissement direct étranger.