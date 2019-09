Sénégal: Résurgence des cas de grippe, en période hivernale - Les professionnels de la santé rassurent

Une fièvre et une fatigue intense, des maux de tête, des courbatures, des frissons, accompagnés d'une toux et une congestion nasale. Ce sont les différents symptômes de la grippe qui sont très courants cette année en cette période hivernale au Sénégal. Dans plusieurs structures de santé, les cas de grippe s'accentuent. Toutefois, les professionnels de santé rassurent, il n'y a pas péril en la demeure.

La pluie mélangée de la canicule est un des facteurs déclencheurs de la grippe. En cette période hivernale, les cas s'accentuent. Au niveau de plusieurs structures de santé, les malades souffrant de cette pathologie y convergent pour des soins. Ils gardent tous comme symptômes, une fièvre et une fatigue intense, des maux de tête, des courbatures, des frissons, et une congestion nasale.

Dans d'autres cas, la maladie est accompagnée de toux. Les professionnels de santé soutiennent que cette maladie est considérée comme bénigne et peut disparaitre dans 3 jours à 5 jours. « La grippe est endémique en période hivernale et touche toutes les couches de la société. Elle peut aussi l'être en période sèche. Toutefois, c'est une maladie essentiellement symptomatique qui peut disparaitre avec du repos sans traitement médicamenteux pour certains cas», a fait savoir docteur Pascal Badiane de la région médicale de Thiès.

Pour le médecin, les sujets jeunes ainsi que les personnes âgées peuvent être fragilisées par la maladie. Pour ces derniers, il est conseillé un suivi rapproché pour éviter les cas de complications. «La grippe attaque les poumons, le nez et la gorge. Les enfants en bas âge, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique ou présentant un système immunitaire affaibli sont très exposés au risque», a fait savoir docteur Badiane. Et de soutenir : «les complications peuvent avoir comme noms, pneumonie, otites, sinusite».

Concernant le traitement, la maladie disparait habituellement avec du repos, la prise d'eau en quantité mais aussi avec du paracétamol. Il faut aussi noter que la grippe peut être accompagnée de toux. Dans ce cas, les professionnels de santé soulignent, une toux sèche peut également persister durant deux semaines: «elle est liée à une hyperréactivité bronchique, du même type que celle que l'on peut retrouver dans l'asthme, mais transitoire».

Chez les personnes fragiles ou ayant une maladie chronique comme le diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, la grippe est moins bien supportée, elle est souvent plus sévère et des complications peuvent survenir allant d'une infection pulmonaire bactérienne grave ou une décompensation ou encore une aggravation de la maladie chronique préexistante dont souffre le sujet. Quant aux nourrissons, en particulier ceux de moins de six mois, les professionnels de santé estiment également des risques accrus de complications à leurs niveaux. Pour les plus fragiles les prématurés porteurs de séquelles pulmonaires, enfants atteints de cardiopathie congénitale ou de déficit immunitaire congénital, la vaccination de leur entourage familial proche est recommandée.

Pour rappel, la grippe se propage facilement, par contagion lorsqu'on tousse ou qu'on éternue. Le virus peut aussi se transmettre par la salive. Les baisers et les poignées de main aux personnes malades sont des canaux de propagations de la maladie.