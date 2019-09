Cote d'Ivoire: Lutte contre la traite et l'exploitation des enfants - Le département américain salue le leadership de Dominique Ouattara

Fin de marathon diplomatique pour la Première Dame et sa délégation à Washington DC. Et pour ce dernier jour de mission, le vendredi 20 septembre 2019, deux importants rendez-vous étaient à l'agenda. Dominique Ouattara a débuté sa journée par une séance de travail au National Democratic Institute (NDI), partenaire stratégique et très influent dans l'administration américaine.

Le Président du NDI, Derek Mitchell et son équipe étaient là au grand complet. La Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants a expliqué à son auditoire la longue marche de la lutte contre ce phénomène depuis l'accession du Président de la République en 2011, les engagements et les nouvelles initiatives à travers le Plan d'action national 2019- 2021.

Madame Dominique Ouattara a indiqué que sa présente mission est d'expliquer aux autorités politiques et administratives américaines et aux organisations de la société civile que la mise en place d'un embargo sur le cacao ivoirien sur le territoire américain tel que souhaité par les sénateurs Sherrod Wyden de l'Ohio et Ronald Brown de l'Oregon ruinerait toute la dynamique de la lutte et les importants acquis déjà enregistrés.

Autre sujet évoqué, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) dont la barre de 200 mille femmes a été franchie reste un véritable outil de lutte contre la pauvreté. Le NDI y a montré un intérêt certain pour son succès et sa cible c’est-à-dire les femmes non éligibles au crédit classique et envisage un partenariat pour un projet presque similaire.

Dans ce même créneau, le Secrétaire Général de la Présidence, le ministre Achi Patrick, a décliné les grands axes du gouvernement ivoirien en matière de financement de l'entreprenariat féminin.

La Première Dame a clos cette séance par son engagement humanitaire à travers sa fondation Children Of Africa crée il y a 22 ans à Washington lorsque son époux officiait comme Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI).

Le Président du NDI a félicité le Président de la République et son épouse Madame Dominique Ouattara pour leur leadership. Pour lui, le couple présidentiel ivoirien est un modèle pour l'Afrique. La seconde rencontre de la journée a eu lieu au Département américain du travail (USDOL). Ambiance chaleureuse et cordiale.

Les deux équipes se connaissent bien et se rencontrent dans le cadre des parties prenantes du Groupe d'action de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture (CLCCG) régulièrement.

Madame Martha Newton, SousSecrétaire pour les affaires internationales du travail, a été sans équivoque : la coopération de la Côte d'Ivoire avec l'USDOL est excellente. Que pense-t-elle de l'initiative des sénateurs Wyden et Brown ?

Pour Madame Martha Newton, la Côte d'Ivoire est un pays modèle dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire depuis quelques années est classée parmi les pays qui font le plus d'efforts significatifs dans le monde.

A l'endroit de la Madame Dominique Ouattara, elle l'a rassuré de son soutien et l'a encouragé à poursuivre la lutte pour venir à bout de ce fléau. « Votre leadership est essentiel, je vous encourage à continuer et à redoubler d'effort.

Vous êtes la seule Première Dame capable de parler d'une étude technique sur la traite et l'exploitation des enfants et cela démontre votre leadership », a indiqué la Sous-Secrétaire pour les affaires internationales du travail.