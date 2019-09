Afrique: Ligue des Champions CAF - Horoya veut faire son retard face à la JSK

Battu (2-0) par la JS Kabylie le 14 septembre dernier, Horoya AC de Conakry voudrait bien remonter ce handicap de deux buts. Ayant comme objectif d'être en phase de poules et d'aller plus loin dans la compétition, le club guinéen doit sortir la grande artillerie afin de venir à bout des algériens.

Interrogé par le site du club sur une éventuelle « Remontada », l'international nigérien Mohamed Djibo Wonkoye pense qu'elle est possible.

« Ce n'est pas la première fois que nous devons le faire, de jouer ce genre de match. On sait ce qui nous attend, et on va la réussir cette « Remontada » s'il plaît à Allah. On a encore notre destin en main, et on fera tout pour relever ce défi », a-t-il fait savoir. Avant de parler des ingrédients nécessaires pour une telle opération : « D'abord une très bonne préparation mentale et physique. Ensuite bien se concentrer, être déterminé tout en restant humble ».

Le Horoya est coutumier des remontées. Le club pourrait s'appuyer sur la dernière faite à domicile pour faire chuter la JSK. Battu (3-0) par les Libyens d'Al Nasr Benghazi à l'aller, les guinéens ont renversé le club maghrébin (6-2).

Pour rappel, Horoya AC va rencontrer la JS Kabylie le 29 septembre prochain.