Afrique: The Best 2019 - Lionel Messi sacré, l'Afrique crie au scandale

Le seul trophée individuel qui manquait à son grand palmarès. Lionel Messi a corrigé le tir lundi en s'adjugeant le prix The Best de Meilleur joueur de l'année aux FIFA Football Awards à Milan.

Une récompense qui ne ravit pas sur le continent où les critiques fusent de partout quand à la non consécration du Sénégalais Sadio Mané ou encore de l'Egyptien Mohamed Salah, tous deux vainqueurs de la Ligue des champions.

Un onze de l'année surprenant

Au décompte des vites, Messi obtient 46 points, devant le Néerlandais Virgil Van Dijk (38 points) et le Portugaos Cristiano Ronaldo (36 points). Les deux africains tombent au pied du podium. Salah est quatrième avec 26 points et Mané boucle le top 5 avec 23 points.

Plus que la récompense finale The Best revenue à l'Argentin, les critiques se dirigent encore plus sur le 11 de l'année. Une équipe dans laquelle on ne retrouve encore ni l'Egyptien ni le Sénégalais.

A noter que le XI FifPro/fifa est voté par les joueurs des championnats professionnels de la planète. D'après les chiffres, plus 23 000 joueurs dans 68 pays ont participé à ce vote.

Aucun Africain distingué, même pas dans le 11 ? Rien d'étonnant. C'est un continent qui n'existe pas à leurs yeux. La preuve encore une fois. S'il veut enfin exister, aux joueurs, médias etc de faire le job pour mettre en systématiquement avant leurs talents

Ailleurs, au cours de la soirée The Best 2019, le Prix des Supporters de la FIFA est revenu à Silvia Grecco. Une dame qui raconte les matchs de football à son fils non voyant.

La Distinction Fair-Play de la FIFA a été remise à Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United, tandis que le Hongrois Daniel Zsori récupère le Puskas du Plus beau but de l'année.

Tout le palmarès The Best 2019

Joueur de la FIFA : Lionel Messi

Joueuse de la FIFA : Megan Rapinoe

Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Jürgen Klopp

Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : Jill Ellis

Gardien de but de la FIFA : Alisson

Gardienne de but de la FIFA : Sari van Veenendaal

Prix Puskás : Daniel Zsori

Prix des supporters : Silvia Grecco

Distinction Fair-Play : Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United

World11 masculin : Alisson ; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk ; Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric ; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi

World11 féminin : Sari van Veenendaal ; Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard ; Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle ; Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe