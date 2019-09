Congo-Kinshasa: PTNTIC - Toute la vérité sur la rétrocession de 400.000 USD

Cette affaire continue à alimenter la presse nationale, à tel point que les médias en ont fait leur chou-gras. Oui, la rétrocession de 400.000 USD des primes du mois de juillet dont le cabinet entrant, chapeauté par le Ministre Augustin Kibassa, veut tirer une quote-part, est très mal perçue par les membres du Cabinet sortant.

Tenant mordicus à la loi, ces derniers exigent du nouveau Ministre des PTNTIC, la restitution de "la totalité de cette prime de rétrocession, qui constitue une motivation, mieux une reconnaissance des efforts de mobilisation des recettes au profit du Trésor Public qu'ils ont consciencieusement et activement fournis au cours du mois de juillet 2019". A les en croire, ladite rétrocession est par essence une reconnaissance, une prime de motivation que l'Etat congolais destine à l'administration ou Service d'assiette ayant effectivement posé l'acte de Constatation, de liquidation et de recouvrement dans le cadre de mobilisation et de maximisation des recettes du Trésor public. Citant l'ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central (Article 7). Cet article donne le pouvoir exclusif au Ministre ayant en charge les Finances d'en définir les modalités de répartition. Une circulaire a été signée quant à ce.

De ce fait, les membres du Cabinet sortant qui ont travaillé avec l'ancien Ministre des PTNTIC et actuel Député national Emery Okundji Ndjovu, fustigent ce qu'ils qualifient de campagne de diabolisation contre le Ministre sortant qui, selon eux, a fait montre d'un sens patriotique très élevé en mobilisant des recettes. A travers un communiqué rendu public depuis jeudi 19 septembre 2019, des membres du Cabinet sortant en appellent ainsi à la conscience et à l'éthique de chacun quant à l'application stricte des textes légaux et réglementaires consécutifs à la rétribution de la prime de rétrocession. Cela, avant de rappeler que se trouvant dans la situation similaire, le Ministre sortant des Finances a reçu sa Rétrocession du mois de juillet 2019 sans problème.