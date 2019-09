Afrique de l'Ouest: Employabilité des jeunes et conditions de la femme parlementaire dans la sous-région - Les députés de la zone UEMOA jouent leur partition

Le Sénégal abrite du 22 au 29 septembre 2019 la Session extraordinaire du comité Interparlementaire de l'Uemoa. En conférence de presse hier, lundi 22 septembre, les députes de la zone de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine ont donné le coup d'envoi de l'ouverture des travaux. Le Comité interparlementaire a choisi deux thèmes à scruter : « l'adéquation entre la formation professionnelle et la demande d'emploi sur le marché du travail » et « le rôle et l'affirmation de la femme députée au sein des parlements des Etats membres de l'Uemoa : quel type d'impulsion en faveur de sa promotion?».

«C'est dans la ville de Dakar que le 29 janvier 2003, les chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union ont signé le Traité portant création du parlement de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Faut-il le rappeler, le Sénégal est le pays dépositaire des instruments de ratification. ».

C'est une information du vice-président du comité Interparlementaire, Amadou Mame Diop, en marge d'une conférence pour le lancement des travaux de la 28ème Session extraordinaire du Comité Interparlementaire.

S'exprimant face aux journalistes, Amadou Mame Diop a rendu un vivant hommage au président Macky Sall pour son leadership au service de la stabilité, de la cohésion et de l'intégration de la sous-région. Et le parlementaire d'informer dans la foulée que le premier thème choisi pour cette semaine d'échanges entre députés portera sur l'emploi des jeunes. Selon lui « en Afrique au Sud du Sahara, 60 % de la population, soit 200 millions de jeunes, a moins de 25 ans et 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail ».

Les parlementaires vont disserter par ailleurs autour d'un deuxième thème articulé intitulé : « Le rôle et l'affirmation de la femme députée au sein des parlements des Etats membres de l'UEMOA : quel type d'impulsion en faveur de sa promotion?».

Selon le vice-président du Comité Interparlementaire, « La question de l'égalité de chances entre les sexes est au cœur de tous les débats. Au sein de nos assemblées nationales, les femmes parlementaires, malgré leur nombre peu élevé, occupent une place de choix dans les instances de prise de décision ».

Et de relever que « les débats sur ces sujets permettront aux élus du peuple que nous sommes de mesurer les enjeux de ces deux thématiques et de voir quels sont les défis à relever pour encourager les autorités de l'Union ». Venue représenter le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, la députée Aissatou Sow Diawara a magnifié la tenue de cette session à Dakar.

Et de déclarer : « cet évènement constitue un grand moment dans la vie du CIP /UEMOA car chaque session permet à ses parlementaires de débattre sur les préoccupations majeures des pays qui composent cette union ».

Poursuivant son propos, la vice-présidente de l'Assemblée Nationale du Sénégal ajoutera que « les parlementaires en sortiront davantage renforcés dans leurs capacités d'analyse et d'intégration sur les conditions de la femme parlementaire, le chômage dans l'espace UEMOA et l'employabilité des jeunes. Mais, je puis vous assurer que les thèmes retenus sont en droite ligne des priorités que nous partageons au sein de notre union ».

Par ailleurs, à en croire Aissatou Sow Diawara, « l'institution doit être bien outillée pour avoir la meilleure lisibilité dans tous les domaines. Je suggère à cet effet, que les propositions et résolutions issues de ces différents travaux soient judicieusement exploitées ».

A signaler que les parlementaires de l'UEMOA seront assistés, durant les exercices des travaux, par des experts Sénégalais pour mieux analyser les questions liées à ces différentes formulations.