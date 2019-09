Bénin: Basketball - Swallows sacré champion de la Ligue Lomé-Golfe

L'équipe féminine de Swallows a remporté le trophée de la Ligue de Basketball Lomé-Golfe (Dame) en battant dimanche dernier, l'Etoile Filante, le champion en titre en finale. Patrice le coach de Swallows s'est prononcé sur les trois matchs de la finale.

Battu au premier match de la finale de la Ligue Lomé-Golfe, l'équipe de Swallows s'est ressaisie pour renverser la donne lors de la seconde sortie. Elle enregistre ainsi une victoire qui leur offre un 3è match. C'est au terme de cette troisième rencontre que Réana Aharh est ses coéquipières ont arraché le titre de champion. Menées un but d'écart (33-34) à la pause, les filles de Patrick ont repris l'avantage en remportant le 3è quart temps avant de confirmer leur victoire (64-54) dans le dernier quart temps. Interrogé après leur sacre, Patrice est revenu sur l'ensemble de la finale.

« Nous avons joué trois matchs contre Etoile filante. Au 1er match nous avons joué une défense individuelle tout terrain et nous avons perdu. Lors de la seconde rencontre, on a essayé de remobiliser les filles, on les a parlé, ça fait partie de la vie parce que c'est notre première défaite depuis le début du championnat. On a joué une défense box & 1 et on a gagné le match. Aujourd'hui par la grâce de Dieu on a gagné le 3è match. Vers la fin, j'ai demandé à mes filles d'attaquer car Etoile n'a pas de joueuses expérimentées. Leurs 3 meilleures joueuses ont fait 5 fautes et elles se sont retrouvées avec des débutantes et nous avons gagné de 10 points d'écart » a déclaré Patrice au micro de Africa Top Sport.

« C'est une très victoire, je suis fière d'elles et je les félicite », a ajouté le coach de Swallows.