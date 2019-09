Sénégal: Mbour / Expulsés de leurs locaux du camp des gardes - Cinq ex-surveillants principaux de l'administration pénitentiaire menacent de porter plainte

Cinq (5) anciens surveillants principaux de l'Administration pénitentiaire ont été déguerpis des locaux de l'ancien camp des gardes, jouxtant la prison de Mbour.

Ainsi, El Moussa Guèye, Boubacar Samb, Demba Aïdara, Moussa Dione et Jean Pierre Diouf ont reçu, le week-end, des agents encagoulés d'un corps d'élite de l'Administration pénitentiaire, qui les ont violentés et menottés, avant de les mettre dehors, devant leurs épouses et enfants. Sur les faits, l'association des policiers à la retraite, par la personne du brigadier-chef Djibril Ndiaye, de l'antenne de Mbour, a réagi devant la presse pour déplorer la tournure des événements. Il accuse l'Administration pénitentiaire et particulièrement le colonel Bocandé et son directeur des Ressources humaines d'être sur le coup.

Selon lui, le président de la République avait promis de céder les anciens camps des gardes aux policiers à la retraite. Le porte-parole départemental des policiers à la retraite soutient que cette mesure est mise en œuvre dans différentes localités du pays. Mais à Mbour, elle tarde à être effective à cause des autorités des impôts et domaines. Non sans dénoncer la boulimie foncière qui est surprenante, selon lui. Ils soupçonnent des ventes de terrain ou des lieux convoités.

Les cinq ex-agents déguerpis n'excluent pas d'ester en justice leur ancien employeur. Ils ont informé le Commissariat et la Préfecture de Mbour des faits.