Angola: Le Chef de l'Etat angolais appelle les investissements américains au pays

New York (Envoyés spéciaux) - Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a demandé lundi à New York aux hommes d'affaires nord-américains d'investir en Angola dans le cadre des réformes de l'exécutif angolais qui rendent le climat des affaires plus attractif dans le pays.

S'exprimant au Conseil des Relations extérieures des États-Unis, le Chef de l'Etat angolais a exhorté les hommes d'affaires américains à investir dans des secteurs clés de l'économie angolaise afin de contribuer au développement économique et social du pays.

Il a appelé à l'investissement privé américain dans l'agriculture, la pêche, la construction d'autoroutes, l'exploitation et la transformation des minéraux tels que les diamants, le fer et l'or.

L'appel du Président João Lourenço s'est étendu à des segments tels que le tourisme, les offres de concessions portuaires, le chemin de fer et les aéroports.

Tout au long de ce processus, a-t-il ajouté, l'Angola entretenait des relations plus régulières et à un niveau considérablement plus élevé avec les États-Unis et avait signé divers instruments de coopération dans les domaines de la défense, du trésor et des banques (Eximbank).

Le gouvernement angolais, a déclaré le Président, a également pris bonne note de la stratégie de l'administration Trump pour l'Afrique, contexte dans lequel l'Angola voit de nombreux intérêts communs.

Il a expliqué que l'exécutif angolais considérait l'augmentation des investissements américains dans le pays comme un élément clé de ses efforts de réforme économique pour la construction d'un nouvel Angola, fondé sur une économie plus inclusive et visant à améliorer le bien-être de sa population.

"Nous sommes conscients que les réformes en cours prendront un peu de temps pour atteindre ses résultats, mais nous pensons qu'avec le soutien de nos partenaires internationaux, notamment des pays comme les Etats-Unis, nous pourrons atteindre les objectifs souhaités", a-t-il déclaré.

Le Chef de l'Etat a souligné que, dans le cadre de la politique de restructuration de l'économie nationale, le gouvernement angolais avait également mis au point des mesures de stabilisation macroéconomique permettant la flexibilisation du taux de change.

Il a ajouté que le pays avait opté pour un système de taux de change flottant afin de réduire la pression exercée sur les réserves internationales nettes, ce que le gouvernement prétendait maintenir à un niveau qui renforce sa position en tant qu'indicateur de confiance important pour que le pays continue avoir accès au marché financier international.

Il a indiqué que l'exécutif mettait en œuvre ces mesures et que d'autres s'y associaient en prenant pour référence les résultats positifs qu'elles avaient produits dans d'autres économies présentant des caractéristiques similaires à celles de l'Angola, dans le but d'améliorer la compétitivité de la monnaie nationale et de stimuler la production nationale et les investissements privés nationaux et étrangers.

João Lourenço a dit que les autorités angolaises déployaient des efforts pour amener le pays, le plus rapidement possible, au même niveau que les nations engagées dans la promotion du progrès, du développement et du bien-être de leurs peuples, par les pratiques de bonne gouvernance.

À cet égard, il a noté que des résultats importants avaient été obtenus dans le processus de transformation du pays, qui se prépare chaque jour, afin de réaliser ses grands intérêts, en collaboration avec ses principaux partenaires internationaux, dont les Etats-Unis font partie.