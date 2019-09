Angola: Le Président João Lourenço prend la parole à l'ONU

New York (Envoyés spéciaux) - Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, prononce ce mardi un discours de 15 minutes, à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis.

L'intervention du Président angolais, prévue à 15 heures, heure locale (20 heures en Angola), sera la première de la séance de l'après-midi aujourd'hui, le jour du début du Débat général qui se tient dans la plus grande tribune politique du monde.

Plus tôt dans la matinée, le représentant du Brésil sera le premier à intervenir, suivi du pays hôte des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique.

Jusqu'au vendredi prochain (27), la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies sera marquée par des discours de représentants d'environ 150 pays, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement.

Les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies, une organisation fondée en 1945, sont des moments où les dirigeants mondiaux discutent de questions d'intérêt mondial et présentent les agendas de leurs pays, en particulier ceux liés à la paix et à la sécurité régionale et mondiale.

Après le discours dans les Nations Unies, le Chef de l'Etat angolais devrait accorder deux interviews à la radio de l'ONU et au News Street Journal, ce dernier comptant plus de 300 millions de lecteurs.

Mercredi, le Président Lourenço participe à New York au Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays africains de langue portugaise.

Il devrait également participer au Dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le financement du développement.

L'Angola a été admis comme membre des Nations Unies en décembre 1976, lors de la 31ème session de l'Assemblée générale, présidée par Hamilton Amerasinghe du Sri Lanka, à laquelle il a participé avec une délégation présidée par le ministre des Relations extérieures de l'époque, José Eduardo dos Santos, ancien chef d'État angolais (1979-2017).

Depuis qu'il est membre des Nations Unies, il est un membre actif et interactif, membre de divers organismes, notamment du Conseil de sécurité (2003-2004 et 2015-2016), en tant que membre non permanent, Conseil des droits de l'homme et Conseil économique et social.