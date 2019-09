Angola: L'exécutif annonce des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent

New York (Envoyés spéciaux) - Le gouvernement angolais appliquera de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et récupérera les avoirs transférés illégalement à l'étranger, a annoncé le Président João Lourenço à New York.

Le Chef de l'État angolais s'exprimait lundi devant le Conseil américain des Relations étrangères à New York.

Le Président João Lourenço est à New York, où il assiste à la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le débat général commence mardi.

Selon João Lourenço, le gouvernement prend également des "mesures énergiques" pour lutter contre la corruption et pour l'inhiber, afin que l'Angola améliore ses pratiques en matière de gouvernance, dans le cadre des règles en vigueur dans les États démocratiques et de droit.

Il a ajouté que pour mener à bien son programme, le gouvernement angolais avait reçu l'assistance technique du FMI et de la Banque mondiale, qui lui avait également accordé un financement.

Il a indiqué que l'exécutif bénéficiait du soutien de ses partenaires internationaux, tels que les États-Unis, qui continuent d'apporter une contribution essentielle à l'économie nationale, en particulier du Trésor américain, en aidant les ministères des Finances et de l'Intérieur, la Banque nationale d'Angola et l'Unité de renseignement financier, dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il a rappelé que le potentiel de l'Angola avait longtemps été "pris en otage" par une économie centralisée exerçant un poids excessif sur le secteur public.

En effet, une nouvelle voie vers la restructuration et l'adaptation à des modèles réussis, capables de garantir leur crédibilité, leur durabilité, leur transparence et leur prospérité, a été ouverte, favorisant ainsi le secteur privé de l'économie.

Selon le chef de l'Etat, deux des premières étapes de cette voie ont nécessairement été la lutte contre les comportements préjudiciables à la société, le renforcement des droits et des libertés fondamentales des citoyens, où d'importants progrès ont déjà été enregistrés.

Il a également mis en relief la prévention et la répression des crimes de corruption, et la reformulation du Code pénal angolais pour y inclure un nouveau chapitre sur les crimes économiques et financiers prévoyant une peine plus sévère pour la corruption active et passive.

Des tribunaux angolais enquêtent, poursuivent et condamnent de hauts responsables pour corruption. Le Conseil de ministres a récemment approuvé une nouvelle loi contre le blanchiment d'argent, rédigée en étroite collaboration avec le FMI, qui sera approuvée par l'Assemblée nationale avant fin de cette année, a-t-il fait savoir.

Des réformes difficiles mais nécessaires

Selon le Président João Lourenço, les réformes en cours visent à adapter l'Angola aux principes sur lesquels repose le fonctionnement des États modernes afin de rendre l'économie plus compétitive et attractive pour les investissements privés.

Ces réformes difficiles mais nécessaires, a-t-il déclaré, commencent à diminuer la participation de l'État à l'économie, à accroître la transparence, à réduire les risques budgétaires, à diversifier l'économie et à générer un développement dirigé par le secteur privé.

Parmi ces mesures, il a mis en exergue la nouvelle Loi sur l'investissement privé, qui permet aux étrangers d'investir en Angola sans nécessairement disposer d'un partenaire angolais s'ils le souhaitent. Il a également évoqué l'introduction de la TVA en Angola, s'ici une semaine, et ce qui va permettre d'accroître les recettes fiscales non pétrolières et un programme de privatisation ambitieux.

Il a rappelé que le programme, fondé sur la nouvelle Loi sur la privatisation et avec l'aide de la Banque mondiale, prévoyait la privatisation de près de deux cents sociétés, filiales de l'État et autres biens publics, par adjudication publique, vente aux enchères ou bourse.

Il a dit qu'il y aurait effectivement de nombreuses opportunités d'investissement dans une grande variété d'industries, y compris les télécommunications, l'agriculture, les compagnies aériennes, les banques et les institutions financières, l'énergie, les usines textiles, les transports et autres infrastructures. fin