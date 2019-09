Congo-Brazzaville: Diaspora - La Capcos prépare la troisième édition de ses rencontres

Sur proposition de son bureau, la Coordination d'appui aux projets de solidarité internationale pour le Congo (Capcos) convoque ses troisièmes assises annuelles prévues pour ses échanges.

Pour sa troisième rencontre, la Capcos invite les diasporas africaines solidaires, le 19 octobre, de 14 h à 18 h, à Montreuil, autour du thème « L'articulation créatrice de valeur pour nos pays d'origine et d'accueil : diaspora - solidarité internationale - logique de l'initiative entrepreneuriale ».

Il s'agit, selon les organisateurs, d'un moment et d'un espace de réflexion dédiés aux échanges et à la capitalisation des retours d'expériences sur les projets de solidarité internationale en vue de passer en revue leurs impacts sur le terrain, ainsi que l'évolution des modes opératoires et des outils de financement connus à ce jour.

Le bilan des deux précédentes éditions montre clairement qu'elles ont rencontré un franc succès auprès d'un public sensibilisé à la solidarité internationale, assurent-ils.

La première, en 2017, était tenue à titre expérimental. Elle avait rassemblé une trentaine de participants autour de la présentation d'un échantillon de projets innovants de la diaspora solidaire congolaise.

Pour la deuxième, tenue en 2018, en présence d'Armand Balloud Tabawé, représentant l'ambassadeur du Congo en France, c'était une participation de plus d'une cinquantaine de personnes, autour du thème de l'évolution des modes de coopération internationale plus efficaces maximisant l'impact sur le terrain.

« A l'issue de cette édition, nous sommes passés de la coopération d'organisation à l'organisation de la société civile via les associations, à la mise en coopération de territoires embarquant une pluralité et une diversité d'acteurs », rappelle Ernest Moussoki, président de la Capcos. Et d'expliquer que la rencontre du mois prochain se focalisera sur la palette de rôles ou leviers d'action à la disposition de la diaspora solidaire pour s'impliquer efficacement dans l'amorçage du développement local dans leurs pays d'origine respectifs.

A ce propos, Capcos, référencé en septembre de l'année dernière par le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrants, poursuit deux objectifs. Le premier, démontrer d'abord la capacité de rassemblement et le dynamisme avec, à ce jour, vingt-cinq associations membres ayant formellement adhéré et acquitté les droits statutaires. Le second, mettre en place un « Comité de formation et d'accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale ».

« Nous y travaillons », confie le président, affirmant que celui-ci sera opérationnel début janvier 2020. « Cependant, plusieurs porteurs de projets sont dès maintenant conseillés par les membres ayant déjà obtenu des financements auprès du Forim », précise-t-il.

Salle Franklin,

Adresse : 60 rue Franklin

93100 Montreuil.

Métro ligne 9 / station : Mairie de Montreuil