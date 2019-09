Congo-Brazzaville: Journée FIFA - Le Congo affronte la Thaïlande en amical

Les Diables rouges (90es au classement de l'instance mondiale de football) joueront, le 10 octobre, à Bangkok (19 h), contre la sélection du Thaïlande (114e ).

Le Congo n'a pas pu disputer la dernière journée Fifa (Fédération internationale de football association) de septembre à cause des problèmes financiers. Cette fois-ci, c'est la Fédération thaïlandaise de football qui a toqué à sa porte, pour solliciter un match amical contre les Diables rouges.

L'offre de la Thaïlande a séduit la Fédération congolaise de football (Fécofoot) qui a décidé de privilégier l'essentiel, c'est-à-dire de jouer en se disant, par ailleurs, que malgré le rang qu'occupe cette sélection, les Congolais auront toujours quelque chose à apprendre auprès d'elle.

La délégation congolaise, a expliqué Badji Mombo Wantelé, le secrétaire général de la Fécofoot, ne paiera rien. La fédération de Thaïlande prendra en charge tous les frais y relatifs, notamment les billets aller-retour et le séjour des trente-quatre membres de la délégation.

Les Diables rouges se rendront à Bangkok, le 7 octobre, en deux vagues. La première, exclusivement composée des joueurs de la diaspora, prendra le départ depuis Paris, en France. Dans ce groupe des Congolais évoluant à l'étranger, il n'y a aucun gardien, seulement les joueurs de champ les plus connus. Parmi eux, les défenseurs Fernand Mayembo (Le Havre/France), Baron Kibamba (Séville atlético/Espagne),Baudry Marvin ( SV Zult Waregem/Belgique),Ravy Tsouka (Vasteras SK FK/Suède) et Hugo Konongo ( Sepsi Osk/ Roumanie).

Les milieux de terrain convoqués sont Amour Loussoukou (Stade Tunisien/ Tunisie), Gaïus Makouta (Sporting de Braga/ Portugal), Durel Avounou (Stade Malherbe de Caen/ France) et Alexandre Obambot (FK Startaks Jurnala (Lettonie), appuyés par les attaquants Thievy Bifouma (Yeni Malatyasport/Turquie),Junior Makiessé (US Tataouine/ Tunisie),Mavis Tchibota ( PFK Ludogorets/ Bulgarie),Prince Ibara (Beerschot VA (Belgique) et Bevic Moussiti Oko (Le Mans FC /France).

João Sergio Pires Loro fera le déplacement en tant qu'entraîneur des gardiens avec Foddie Diarra (préparateur physique) et Salomon Bambenzé (Fécofoot).

La seconde vague, celle qui prendra le départ à Brazzaville, est composée des joueurs locaux, notamment les gardiens Pavhel Ndzila (Etoile du Congo) et Joe Ombandza (Cara), les défenseurs Dorvel Dibekou (/Etoile du Congo), Davy Dimitri Bissiki (/ AS Otoho); des milieux du terrain Harvy Itali Ossiété ( Diables noirs) et Chandrel Massanga (Cara) puis Prince Obongo (attaquant). La liste est élargie aux membres du staff technique et du corps médical: Valdo Candido (sélectionneur national), Bathelémy Ngatsono (entraîneur adjoint), Jacques Ngouonimba Goulou (médecin), Joste Lounou (kiné), Rickonel Bemba (intendant) et Emmanuel Kaba (officier médias).

Jean Didas Médard Moussoudia (premier vice- président de la Fécofoot) conduira la délégation avec deux membres du ministère des Sports et de l'éducation physique.

Les Diables rouges, rappelons-le, préparent les matches du 11 novembre à Dakar contre le Sénégal et du 19 novembre à Brazzaville contre la Guinée-Bissau, dans le cadre de la première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021. La sélection sénégalaise, les Lions de la Teranga (20e au classement Fifa), prépare la réception des Diables rouges en affrontant, le 10 otobre à Singapour, le Brésil (3e au dernier classement fifa de septembre).