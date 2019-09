Congo-Kinshasa: Pacification de l'Est de la RDC - Félix Tshisekedi annonce une offensive contre les ADF

Le président de la République a récemment fait part, dans une interview accordée à la presse internationale, du lancement prochain d'une grande offensive de l'armée congolaise contre les milices actives dans la région.

Les principales cibles de l'action militaire à venir sont les rebelles ougandais des ADF (Allied democratic forces, en français Forces démocratiques alliées) , auteurs de plusieurs exactions dans la province du Nord-Kivu.

« Ma priorité est de rétablir la paix dans cette région, autrefois appelée le grenier de la République, et aujourd'hui devenue un enfer. Je ne peux pas me sentir chef de l'Etat et accepter une telle situation », a dit, d'un ton déterminé, Félix Tshisekedi.

Pour mener à bien cette bataille, le chef de l'Etat compte sur une armée congolaise remobilisée et prête à relever des nouveaux défis. Une armée qui, note-t-il, a été victime de quelques exagérations. « Il s'agit de nettoyer définitivement cette zone (Beni) des ADF et de mettre un terme aux tueries » afin de « rétablir la sécurité pour la population et permettre aux acteurs de la lutte contre Ebola de travailler », a souligné le président de la République.

Le rétablissement de la sécurité dans le territoire de Beni, rappelons-le, était l'une des grandes promesses de Félix Tshisekedi à la population locale lors de la campagne électorale.

Le président de la République compte également sur l'appui de la Monusco dont le mandat en République démocratique du Congo (RDC) sera certainement renouvelé. « Je suis favorable au maintien de la Monusco. Je l'ai, d'ailleurs, dit au secrétaire général de l'ONU qui m'a informé que cette mission resterait encore quelque temps. Nous en avons besoin, surtout pour l'est du pays, en appui notamment logistique à nos forces de défense », a-t-il laissé entendre.

Dans le même ordre d'idées, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix à Béni, le 21 septembre, le chef du bureau local de la Monusco, Josiah Obat, a exhorté les groupes armés (ADF et Maï-Maï) actifs sur ce terrain à déposer les armes. « C'est l'occasion pour nous d'appeler les groupes armés qui continuent de s'entêter à rester en brousse à déposer les armes et à prendre le chemin de la vie civile. Leur avenir et celui de leurs enfants en dépendent », a-t-il dit.

En outre, dans sa quête de la paix, Félix Tshisekedi n'exclut pas de mener des opérations conjointes avec le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Il assure avoir eu des entretiens à ce sujet avec ses homologues des trois pays concernés. « Au début de mon mandat, je me suis entretenu avec mes homologues du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi pour discuter de la lutte contre les groupes armés à l'est de la RDC. Si je suis favorable à des opérations conjointes, il n'est pas question d'accorder des droits de poursuite sur notre territoire », a-t-il précisé.