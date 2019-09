Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Une formation sur les bonnes pratiques liées au deuxième vaccin

La République démocratique du Congo va introduire, en mi-octobre, le deuxième vaccin pour combattre l'actuelle épidémie qui sévit dans sa partie est. Avant d'en arriver là, il se tient, du 23 au 28 septembre à Goma, au Nord-Kivu, un stage de formation des formateurs commis à cette tâche.

Vingt-cinq personnes parmi lesquelles les médecins, les épidémiologistes, les cliniciens et les pharmaciens prennent part à la formation. Elle a été ouverte par le coordonnateur de la gestion des informations de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola, représentant le secrétariat technique, Mathias Mossoko. Plusieurs présentations sur différentes thématiques sont faites, entre autres, la maladie à virus Ebola; les responsabilités de l'INRB pour le système d'AQ; vaccins de l'étude (stockage, management, chaîne de froid et comptabilité); l'inclusion et le suivi des femmes enceintes; l'engagement communautaire et le consentement éclairé.

Cette formation bénéficie de l'expertise des Maliens de CVD sur la transmission des notions sur les bonnes pratiques cliniques. Elle vise à donner aux participants les normes applicables à la conception, la conduite, la surveillance et l'arrêt des études, leur apprendre les activités d'audit, d'analyse, de compte rendu et de documentation avec la garantie que ces études s'appuient sur des principes scientifiques et éthiques solides. Elle vise également à initier les participants à la documentation correcte des propriétés cliniques du vaccin expérimenté ou évalué.

Le coordonnateur de la gestion des informations de la riposte a appelé les participants à l'assiduité afin de faire preuve de meilleurs acteurs pour la mise en œuvre des bonnes pratiques dans le cadre de ce deuxième vaccin.

Pour sa part, le président de la commission vaccination, Stéphane Hans, a déclaré que cette formation de cinq jours annonce le lancement prochain du deuxième vaccin qui interviendra d'un moment à l'autre dans les zones de santé qui seront ciblées. « Nous accueillons très positivement ce vaccin complémentaire par rapport au premier. Il a l'avantage de prévenir toutes les souches du virus Ebola. Il est donc positif pour la population qui le recevra », a-t-il indiqué, tout en invitant toutes les communautés ciblées à s'approprier la prochaine vaccination, une fois lancée.