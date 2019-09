Angola: L'Angolaise Adjany Costa reçoit jeudi un prix de l'ONU

New York (des envoyés spéciaux)- La biologiste et chercheuse angolaise Adjany Costa reçoit, jeudi, à New York, le prix des Jeunes Champions de la Terre, attribué par les Nations Unies aux Jeunes environnementalistes.

Adjany Costa, âgé de 29 ans, s'est distinguée par les efforts de conservation d'eau et biodiversité. Va recevoir le prix lors de la soirée des champions de la Terre, à New York, en marge du Débat Général de l'ONU.

La jeune biologiste recevra deux bourses de 15 000 USD pour continuer son travail sur le terrain et une autre bourse de 9 000 USD pour la couverture moyenne et le marketing au travail.

Dans une interview exclusive à l'Angop, Adjany Costa a déclaré être honorée du faite que les Nations Unies aient reconnu ses efforts pour la conservation de la nature.

Elle a déclaré que le prix était important pour la continuité de son projet et pour mettre en relief les efforts de conservation de la vie sauvage en Angola.

C'est une reconnaissance et une visibilité qui aide à motiver d'autres personnes qui veulent suivre cette carrière difficile mais de grand prestige", a-t-elle précisé.

Elle a noté que la profession de biologiste a beaucoup des obstacles et parfois, "on pense qu'il est inutile de continuer, mais arrêter n'est pas une option et le chemin est en avant".

Pour Adjany Costa, la distinction va au-delà de son travail personnel: "C'est une façon de reconnaître qu'il y a une conservation en cours en Angola et des personnes intéressées à protéger la vie sauvage".

La biologiste angolaise a récemment déménagé à Londres, où elle va faire un doctorat à Oxford dans le domaine de la biodiversité.

Elle a dit que la priorité désormais était son doctorat, qui est intrinsèquement lié au travail qu'elle a fait avec les communautés dans l'Est d'Angola.

"Les quatre prochaines années seront consacrées à la conception de stratégies pour aider à améliorer la vie de ces gens, activant la conservation", a fait savoir la biologiste qui travaille dans la province de Moxico.

L'Organisation des Nations Unies a également récompensé de jeunes entrepreneurs d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et de Caraïbe, d'Asie et Pacifique, d'Europe et d'Asie occidentale, qui recevront également un financement et orientations pour élargir ses efforts. Ce prix est attribué aux jeunes écologistes âgés de 18 à 30 ans.

Le jury a sélectionné les vainqueurs parmi 35 finalistes régionaux, sur une liste de plus de 1 000 candidats.