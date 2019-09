Angola: L'UNITA suggère l'inclusion des fonds de lutte contre la sécheresse dans le budget 2020

Luanda — L'UNITA, le plus grand parti d'opposition en Angola, a proposé au Gouvernement d'inclure dans le budget général de l?Etat pour 2020 des fonds pour des projets qui traitent du problème de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Cuando Cubango et Huila.

La suggestion a été faite mardi par le président du groupe parlementaire de l'UNITA, Adalberto da Costa Junior, lors d'une conférence de presse à Luanda, qui a servi de bilan des huitièmes journées parlementaires de ce parti tenues du 9 au 14 dans les provinces de Huila et Cunene. Il a affirmé que la famine et la sécheresse "tue beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez", y compris le bétail qui est la plus grande richesse de la population locale. Adalberto da Costa Júnior a souligné que cette situation poussait l'UNITA à recommander au Gouvernement de déclarer «l'état d'urgence sociale».

Il a appelé à l'amélioration des voies d'accès, notamment à Cunene, car sans elles, la situation s'empire et il est difficile que les aides parviennent rapidement à la région. Les derniers chiffres du gouvernorat provincial de Cunene (GPC) indiquent que 299 623 personnes souffrent de la faim et de la soif à Cahama (municipalité la plus touchée), 65 526 à Cuanhama, 53 677 à Curoca, 38 432 à Cuvelai, 114 991 à Namacunde et 285 194 à Ombadja.