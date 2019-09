Angola: Zaire - La carte et le guide touristique de Mbanza Kongo déjà sur les marchés

Mbanza Kongo — La ministre du Tourisme, Angela Bragança, a lancé lundi, dans la province de Zaire, l'itinéraire, la carte et le guide touristique de Mbanza Kongo, dans le cadre du 27 septembre, Journée mondiale du tourisme .

Parmi plusieurs points, le centre historique de Mbanza Kongo, capitale de l'ancien royaume du Kongo, désormais Patrimoine mondial, est l'un des points forts de la carte pour les touristes. Dans l'acte qui a marqué l'ouverture des festivités de la Journée mondiale du tourisme, Ângela Bragança a rappelé que l'Exécutif considère le secteur du tourisme comme un levier pour le développement durable "souhaité" de l'Angola.

Selon la gouvernante, le pays s'engage dans une stratégie de développement touristique dynamique, concerté et intégré, privilégiant et renforçant les vocations spécifiques de chaque région, pour la création d'une offre touristique diversifiée. La ministre a souligné que les ressources naturelles telles que le sol, les plages, le patrimoine culturel, les paysages et d'autres segments étaient des éléments disponibles qui peuvent influer positivement sur le développement du secteur. Mais à cet effet, il a évoqué la nécessité de soutenir les initiatives du secteur privé dans la récupération et l'expansion du réseau hôtelier du pays et la construction d'autres infrastructures de soutien à l'activité.

Elle a salué les initiatives de nombreux opérateurs du secteur dans le pays, qui malgré de nombreuses difficultés développent des projets dignes de mention. Le gouverneur de la province, Pedro Makita Armando Julia, des membres de son gouvernorat, des responsables et des techniciens des ministères du Tourisme et de la Culture, ainsi que des entités traditionnelles et religieuses, ont témoigné l'acte. La Journée mondiale du tourisme a été instituée le 27 septembre 1979 lors de la troisième session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), mais sa célébration annuelle a commencé à partir de 1980.