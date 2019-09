Cote d'Ivoire: Région du Cavally - Guiglo remporte les super coupes Dominique et Alassane Ouattara

Les équipes de football de Guiglo ont remporté les finales régionales des super coupes Dominique Ouattara (moins de 15 ans) et Alassane Ouattara (16 ans et plus), en battant celles de Toulepleu et Taï.

Les finales de ces tournois régionaux débutés le 10 août 2019, se sont disputées le 21 septembre, au stade municipal de Guiglo, en présence de la présidente du Conseil régional du Cavally, Anne Ouloto, des élus et cadres, du corps préfectoral et de deux champions de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 1992, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi et Alain Gouamené.

La présidente du Conseil régional du Cavally, Anne Ouloto, a expliqué, au terme de la rencontre, que l'objectif du tournoi, entre autres, est de promouvoir l'éducation et la formation des jeunes à travers le sport, tout en préservant l'entente et la solidarité entre les filles et les fils de la région.

« Nous voulions occuper sainement les jeunes du Cavally, les détourner d'activités préjudiciables, promouvoir l'entente et la solidarité par la rencontre des peuples et des cultures à travers une collaboration mutuellement avantageuse, un partenariat efficace et dynamique, et offrir aux populations des espaces de divertissement, de récréation », a-t-elle indiqué.

Elle s'est réjouie d'ailleurs de l'esprit fair-play qui a prévalu durant tout le tournoi qui a tenu en haleine toute la région pendant un mois. « On a vu que nos jeunes sont devenus des Ivoiriens nouveaux.

Je félicite pour cela tout le Cavally, les différents départements qui ont participé à cette belle compétition. C'est également l'occasion de remercier nos invités spéciaux, Alain Gouamené et Ben Badi qui sont venus donner de l'espoir à nos jeunes », a ajouté Anne Ouloto.

Reconnaissance au couple présidentiel

Avant la remise des trophées aux vainqueurs, Anne Désirée Ouloto a tenu à rendre un hommage à la Première dame Dominique Ouattara qui a offert des vacances formidables à la jeunesse du Cavally.

« Je voudrais également remercier le Président de la République qui a accepté d'offrir cette super coupe Alassane Ouattara », a-t-elle souligné.

Pour terminer, elle a félicité le maire de Guiglo dont les équipes ont tout raflé.