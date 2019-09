Soudan: El Sisi - Le Soudan devrait être retiré de la liste des États parrainant le terrorisme

New York, 24 Sept (Agences) - Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi a souligné l'importance de retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme, en reconnaissance de la transformation positive à laquelle il assiste, afin de pouvoir relever les défis économiques en interagissant avec les institutions économiques et internationales afin de répondre à l'espoir de son peuple et de prendre la place qu'il mérite au sein de la communauté internationale.

S'adressant à la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, M. El Sisi a déclaré: "Vous avez suivi les résultats positifs de l'application du principe de l'appropriation nationale par le biais d'un rôle actif de l'Afrique, qui a abouti à un accord de paix en Afrique centrale et à une vision commune des différentes parties soudanaises pour gérer la période de transition." ".

Le président a déclaré que le continent était convaincu de l'importance de développer des partenariats authentiques et efficaces pour faire face aux défis politiques et économiques auxquels il est confronté, l'accès au savoir, à la technologie et le développement des ressources humaines africaines, ainsi que le financement et le soutien politique indispensables à la réalisation du Programme africain de développement 2063.