Congo-Kinshasa/Algérie: Date FIFA - La RDC en amical contre l'Algérie et le Côte d'Ivoire

Ce sera le premier match des Léopards de la RDC depuis leur élimination en 8èmes de finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, le 7 juillet 2019, par les Baréas du Madagascar. Match perdu aux tirs au but (2-2/4-2) avec des frappes complètement manquées de Marcel Tisserand et Yannick Bolasié, des frappes que certains Kinois ont surnommé ce soir-là : "des saut-de-mouton". C'était le tour dernier match de Florent Ibenge qui a démissionné de son poste quelques semaines après.

Trois mois après, revoici les vaillants Léopards sur terrain, avec un nouvel entraîneur qui n'est autre que Christian Nsengi Biembe.

Les Léopards réapparaissent avec à clé deux grands matches amicaux, le premier, contre les Fennecs d'Algérie, le 10 octobre, au stade Moustapha Tchaker de Blida, en Algérie, et le deuxième, le 13 octobre, soit trois jours plus tard, contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire dans la région parisienne.

Quant au premier match, ce sera une opposition d'un côté, entre le champion d'Afrique en titre, 4ème nation africaine au dernier classement mensuel de la Fédération internationale de football association (Fifa), et de l'autre côté, la RDC, 9ème nation qui a perdu environ 5 places. Le deuxième match, il est équilibré sur papier : RDC-CIV, 8ème et quart de finales à la Can, et respectivement 9ème et 10ème place dans le continent au classement Fifa. Les deux matches entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe pour le coup d'envoi de la campagne qualitative à la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, qui démarre au mois de novembre prochain.

La Fédération algérienne de football qui a confirmé l'organisation de ce match amical dans un communiqué de presse publié le lundi 23 septembre, précise que l'Algérie, aussitôt après le match contre la RDC, jouera un autre match amical contre la Colombie, le 15 octobre, au Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, à Lille, en France.

L'Algérie et la RDC, faut-il souligner, ce sont les deux nations qui ne se rencontrent pas assez. Dans les annales, il y a quelques matches seulement : les Algériens l'ont emporté une fois (0-1, en 1988 à Casablanca lors de la CAN) pour trois matchs nuls, dont le plus récent remonte à 2000 (0-0 lors de la CAN, à Kumasi, au Ghana).

Nsengi Biembe le travail commence

Ainsi, le plus dur commence donc pour le coach Nsengi Biembe qui non seulement doit préparer le match retour contre la Centrafrique dans moins d'un mois, avec les Léopards locaux, mais aussi ces deux fameux matches de la journée Fifa. Une victoire le mettre en confiance en ce début de son aventure. Heureusement pour lui, il n'a pas un club au pays comme le faisait Ibenge.